국제선 구매 시 숙박·투어 최대 6% 할인 페이코 결제 시 1.5% 즉시 할인 적용 여행 준비 단계까지 혜택 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어서울이 여행 플랫폼 및 결제 서비스와의 제휴를 통해 항공권 구매 이후 단계까지 혜택을 확대한다.

에어서울은 트립닷컴, 페이코(PAYCO)와 협력해 항공권 구매 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공한다고 13일 밝혔다. 항공권과 연계된 숙박·투어 상품 할인과 결제 할인 등을 함께 제공하는 방식이다.

트립닷컴과의 제휴는 항공권 구매 이후 여행 준비 과정에 초점을 맞췄다. 에어서울 홈페이지나 모바일을 통해 국제선 항공권을 구매한 고객은 예약 조회 페이지에서 숙박, 투어, 액티비티 등에 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 해당 쿠폰은 최대 6% 수준으로 적용되며, 프로모션은 5월 말까지 진행된다. 항공권 탑승 기간은 8월 31일까지다.

결제 단계에서는 페이코를 통한 할인 혜택이 적용된다. 항공권 결제 시 페이코 포인트를 활용하면 결제 금액의 일부가 즉시 할인되는 구조다. 이 프로모션은 이달 30일까지 운영되며, 탑승 기간은 7월 31일까지다.

에어서울 관계자는 “이번 프로모션은 항공권 구매부터 여행 준비 전반에 걸쳐 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 다양한 제휴를 통해 고객 편의를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.