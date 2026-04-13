상생 성과·협력 공유…“협력이 경쟁력”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡 자체브랜드(PB) 자회사 씨피엘비(CPLB)는 중소 제조협력사들과 동반성장 성과와 비전을 공유하는 제2회 ‘쿠팡 CPLB 2026 윈윈 어워즈’를 열었다고 13일 전했다.

작년부터 시작한 어워즈는 CPLB와 중소 제조사들이 한자리에 모여 협력 성과를 공유하고 동반성장의 방향을 논의하는 자리다. 지난 7일 서울 광진구에서 열린 이번 행사에는 수도권·경상권·강원권·충청권·전라권·제주 등 전국 각지에서 32개 중소협력사가 참여했다.

4개 업체는 올해 새롭게 합류했다. 전남 담양 지역 농가에서 ‘곰곰 채소’를 생산·유통하는 영농조합, 충북 진천에서 ‘코멧 리빙박스’ 등을 만드는 제조사, 경기 광주에서 ‘코멧 문풍지’ 등을 생산하는 제조업체, 경기 광주에서 ‘코멧 벽지’를 만드는 인테리어 제조업체 등이다.

전경수 CPLB 대표는 환영사에서 “중소 협력사 여러분은 CPLB와 함께 성장해 온 소중한 파트너”라며 “앞으로도 함께 성장하는 구조를 더 단단하게 만들겠다”고 밝혔다.

CPLB는 그동안 중소 협력사들과의 협력을 바탕으로 다양한 상생 프로그램을 이어오며 동반성장 모델을 발전시키고 있다. PB 상품을 납품하는 전국 중소 제조사는 2024년 기준 630곳으로, 2019년 이후 약 4배 증가했다. 고용 인원은 2만7000명 수준으로 꾸준히 늘고 있다.