유보화 성동구청장 예비후보 10일 정원오 서울시장 후보 캠프 찾아 인사한데 이어, 11일 4선 성동구청장을 지낸 고재득 전 구청장이 유 예비후보 사무실 찾아 격려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]유보화 성동구청장 예비후보는 지난 10일 더불어민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 후보와 만나 승리를 다짐한 데 이어, 11일에는 성동의 큰 어른인 고재득 전 성동구청장의 방문을 받으며 본격적인 선거 행보에 힘을 더했다.

유 예비후보는 정원오 후보와의 만남에서 “과반 득표로 당당히 선출되신 것을 진심으로 축하드린다”며 “성동구청장과 부구청장으로 함께 일하며 입증된 팀워크를 바탕으로, 서울시장과 성동구청장으로 다시 만나 시민과 구민을 위한 최고의 행정을 정원오 착착, 유보화 척척으로 펼칠수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

이어 “성동에서 보여드렸던 협력과 성과를 서울 전역으로 확장, 시민이 체감하는 변화를 반드시 만들어 내겠다”고 강조했다.

다음 날인 11일에는 4선 성동구청장을 역임한 고재득 전 구청장이 선거사무실을 방문해 유 후보를 격려하고 조언을 전했다.

유 예비후보는 “지금의 성동을 만드는 데 큰 역할을 하신 선배 행정가께서 직접 찾아주신 것은 큰 영광이자 무거운 책임”이라며 “그동안 쌓아오신 행정 경험과 철학을 이어받아 중단 없는 성동 발전으로 보답할 수 있는 일할 기회를 갖도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

또 구청장이 된다면 “정원오 서울시장 후보와 고재득 전 구청장님 두 분의 뜻을 잘 받들어, 성동 발전의 흐름을 더욱 단단히 이어가겠다”며 “현장에서 답을 찾고 구민의 삶을 바꾸는 생활정치로 끝까지 봉사하겠다”고 다짐했다.

유 예비후보는 이번 연이은 만남을 계기로 “성동의 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 든든한 협력 기반이 마련 됐다”며 구청장이 된다면 “검증된 팀워크와 행정 경험을 바탕으로 성동의 더 큰 도약을 반드시 이루겠다”고 밝혔다.