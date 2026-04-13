STLNP 플랫폼 첫 사례…원료부터 제형까지 권리 선점 mRNA 백신·치료제 시장용 CDMO 경쟁력 대폭 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 에스티팜은 자체 mRNA-LNP 플랫폼인 STLNP의 핵심 원료인 이온화 지질 ‘STP1244’와 이를 적용한 지질나노입자(LNP) 제형 ‘STL1244’에 대해 일본 특허 등록을 완료했다고 13일 밝혔다.

이번 특허는 에스티팜의 STLNP 플랫폼 관련 특허 중 최초로 등록된 사례다. 단순한 제형 기술을 넘어 LNP의 성능을 결정짓는 핵심 원료인 이온화 지질에 대한 권리까지 포함하고 있어, 에스티팜의 기술적 완성도와 독창성을 공식적으로 인정받은 결과로 분석된다.

LNP는 mRNA를 세포 내로 안전하게 전달하는 필수 전달체다. 이 중 이온화 지질인 STP1244는 mRNA의 세포 내 전달 효율을 높이고 엔도좀 탈출(endosomal escape)을 돕는 핵심 물질이다. 에스티팜은 자체 설계 및 개발한 이 물질을 기반으로 LNP 기술 전반에 대한 권리를 확보하게 됐다.

에스티팜은 이번 일본 특허 등록을 통해 핵심 구성 요소부터 완성 제형까지 이어지는 기술 포트폴리오를 구축했으며, 이를 기반으로 글로벌 시장에서의 지식재산권(IP) 경쟁력을 공고히 했다. 특히 빠르게 성장하는 글로벌 mRNA 치료제 및 백신 시장에 대응해 mRNA-LNP 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서의 역량과 사업 확장 가능성을 입증했다는 평가다.

현재 에스티팜은 일본을 시작으로 한국, 미국, 유럽, 중국 등 전 세계 주요 시장을 포함한 총 9개국에서 해당 특허에 대한 심사 절차를 진행 중이다. 향후 글로벌 권리 확보를 더욱 확대해 나갈 계획이다.

에스티팜 관계자는 “지난해 3월 스마트캡(SmartCap)의 일본 특허 등록에 이어 이번 STLNP까지 일본 특허를 획득하며 mRNA 신약 개발의 양대 핵심 플랫폼 기술을 모두 갖추게 됐다”며 “인증받은 기술력을 바탕으로 mRNA 항암백신뿐만 아니라 최근 주목받는 mRNA 기반 인비보(In-vivo) CAR-T 치료제 개발에서 중추적인 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.