[헤럴드경제=강승연 기자] 깨끗한나라의 여성용품 전문 브랜드 순수한면은 ‘순수한면 무빙팝업’을 통해 2030 여성 고객과의 접점을 확대하며 체험형 프로모션을 마무리했다고 13일 밝혔다.

팝업은 지난 7일부터 10일까지 서울 주요 대학 캠퍼스와 성수 AK밸리 일대에서 진행됐다. 봄철 야외활동이 늘어나는 시기에 맞춰 2030 여성 유동 인구가 많은 공간을 중심으로 운영됐다.

현장에는 신제품 ‘순수한면 실키소프트’의 부드러운 사용감을 직접 확인할 수 있는 체험 부스가 마련됐다. 샘플링과 다과 제공 등 다양한 참여형 이벤트도 진행해 2030 여성 고객들이 적극적으로 참여했다.

신제품 ‘순수한면 실키소프트’는 피부에 닿는 첫 순간의 감촉에 집중해 개발된 제품이다. 캐시미어보다 얇은 0.8데니어 극세사 섬유에 순면을 블렌딩한 탑시트를 적용해 예민한 피부에도 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

깨끗한나라 관계자는 “앞으로도 고객 접점에서의 브랜드 경험을 확대하고, 타겟 맞춤형 마케팅을 강화할 것”이라고 말했다.