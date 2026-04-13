새만금 투자지원 TF 킥오프 회의 개최 생활 인프라 개선으로 정착 환경 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 현대자동차그룹이 약 9조원 규모의 투자를 추진하는 새만금 개발사업의 투자지원 조직이 본격 출범한다. 정부는 기업투자 속도를 높여 일자리를 확보하고 이와 더불어 주거·교통 등 생활 인프라를 동시에 확충하겠다는 목표다.

국토교통부는 13일 새만금 투자지원 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 개최했다. 이번 TF는 지난 2월 투자협약식에서 현대차그룹이 발표한 9조원 규모의 새만금 투자 계획(로봇·수소·인공지능(AI)도시 등)이 신속하게 실현될 수 있도록 지원하기 위해 구성됐다.

국토부는 새만금 개발을 총괄하는 주무 부처로서 현대차그룹과 함께 새만금 지역의 정주·교통 여건 개선, AI도시 조성을 위한 규제 개선 등 각 분야별 투자지원 방안을 적극 검토해 왔다.

김윤덕 국토부 장관 주재로 열린 이날 회의에서는 국토부와 현대자동차그룹이 현장에서 겪는 규제와 인허가 등 애로사항을 빠르게 해결하기 위한 지원방안을 논의했다. 아울러 지난달 시작된 ‘새만금·전북 대혁신 TF’와 연계해 새만금 개발에 힘을 모으기로 하고, 범정부 차원의 전폭적인 지원 속에서 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.

TF 회의에서는 새만금이 로봇·수소·AI 첨단성장거점으로 도약하기 위한 국토도시, 교통, 주택 분야 20개 과제에 대해 중점적으로 검토했다.

먼저 국토도시 분야에서는 새만금 AI도시 조성을 위해 로봇, 자율자동차 친화형 도시 설계를 지원하고, 신속한 인허가 및 특례 마련을 위한 제도개선을 추진한다. 교통 분야는 새만금 철도 등 기반시설 적기 개통을 통해 새만금 접근성을 개선하고, 수소 인프라 등 수소 생태계 구축을 지원한다.

주택 분야는 새만금 투자기업 종사자 등이 새만금에 정착할 수 있도록 임대주택 공급, 특별공급 대상 확대, 문화・여가공간 조성 등 정주 여건 조성을 지원한다.

국토부는 새만금 투자지원 TF를 통해 5월 초까지 국토부 차원의 세부 지원방안을 구체적으로 확정할 계획이다. 또한 법령 개정이 필요하거나 기준 마련이 필요한 과제들은 조속히 절차를 진행하고, 현대차그룹과의 지원방안을 위한 협의도 지속적으로 이어갈 계획이다.

김 장관은 “현대차그룹 약 9조원 규모 투자를 계기로 새만금이 로봇, 수소, AI 등 첨단산업의 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “새만금 투자가 실질적인 성과로 이어지도록 국토부가 적극 뒷받침하여 지방투자의 대표적 성공사례로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.