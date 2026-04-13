스타고라 고도화 버전 공개…‘데이터를 인사이트로’ 무인 자동화 시스템 큐레카 결합한 미래 전략 발표 글로벌 파트너사와 플랫폼 도입 및 협력 확대 논의

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 분자진단 토탈 솔루션 기업 씨젠은 오는 17일부터 21일(현지시간)까지 독일 뮌헨에서 열리는 유럽임상미생물학·전염병학회(ESCMID Global 2026)에 참가해 데이터 기반 실시간 분석 시스템과 검사 자동화를 결합한 미래 진단 전략을 공개한다고 13일 밝혔다.

씨젠은 이번 학회에서 실시간 검사 데이터 분석 통계 플랫폼인 ‘스타고라(STAgora™)’와 무인 PCR 자동화 시스템 ‘큐레카(CURECA™)’를 집중적으로 소개할 예정이다. 학회 현장에는 대형 단독 부스를 설치하고 스타고라 체험존과 고도화된 큐레카 모델을 전시한다.

이번 학회의 핵심 메시지는 ‘From Numbers to Insights(데이터를 인사이트로 전환하는 가치)’다. 스타고라는 PCR 검사 데이터를 기반으로 전 세계 감염 흐름을 실시간으로 분석해 통계 데이터로 시각화하는 플랫폼이다. 기존 PCR 검사가 개별 환자의 결과 확인에 그쳤다면, 스타고라는 다중 병원체를 동시에 검출하는 신드로믹 PCR 데이터를 연결해 병원체별 양성률과 감염병 확산 양상 등을 통합적으로 파악할 수 있도록 설계됐다.

의료진은 이를 통해 특정 지역이나 국가의 감염 동향을 실시간으로 확인하고, 개별 검사 결과를 글로벌 통계 데이터와 비교해 입체적인 인사이트를 도출할 수 있다. 씨젠은 검사 데이터가 단순한 통계 축적을 넘어 공중보건 차원의 활용 가능성을 제시하는 데 주력하고 있다.

함께 공개되는 큐레카는 검체 투입부터 전처리, 핵산 추출, 증폭, 결과 분석까지 PCR 검사 전 과정을 자동화한 모듈형 시스템이다. 지난해 첫 공개 이후 고도화 작업을 거친 모델로, 검실 운영 부담을 대폭 줄일 수 있는 인프라 전략으로 제시된다.

신대호 씨젠 글로벌비즈니스총괄 부사장은 “전 세계 진단 환경은 무인 자동화를 통한 효율성과 데이터를 통합적으로 해석하는 인사이트를 동시에 요구하고 있다”며 “학회 기간 글로벌 파트너들과 스타고라 및 큐레카 도입을 적극 논의하며 협력을 확대하겠다”고 말했다.