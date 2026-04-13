5월3~18일 6회 진행…총 1800여명 초청 일반 방문객에 개방 안된 ‘포레스트 캠프’에 고객 초청 10년 이상 장기고객 응모 가능…최대 5명 동반 참여

[헤럴드경제=박세정 기자] SK텔레콤이 10년 이상 장기고객을 대상으로, 일반 방문객에게는 공개되지 않은 에버랜드 숨은 명당을 즐길 수 있는 ‘숲 휴식’ 초청 이벤트를 마련했다.

SKT는 자연 속 휴식과 체험을 제공하는 ‘T 장기고객 숲캉스 데이(이하 숲캉스 데이)’를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘숲캉스(숲+바캉스) 데이’는 SKT가 장기고객과 가족·지인을 에버랜드 내 ‘포레스트 캠프’에 초청해 진행하는 피크닉형 이벤트다. 행사가 열리는 ‘포레스트 캠프‘는 경기도 용인시 향수산 일대 약 9만㎡(2만7000여 평) 규모의 자연 생태 체험 공간이다. SKT는 평소 일반 방문객에게는 개방되지 않는 ‘포레스트 캠프’에 장기고객들만 초청해 특별한 시간을 마련할 예정이다.

SKT는 오는 5월 3일부터 18일까지 총 6회에 걸쳐 진행되는 이번 ‘숲캉스 데이’에 총 1800여 명을 초청할 예정이다.

SKT를 10년 이상 이용한 고객이라면 누구나 응모할 수 있다. 참여를 원하는 고객은 T멤버십 앱 내 ‘T 장기고객‘ 메뉴에서 ‘숲캉스 데이‘를 선택해 신청하면 된다. 당첨 시 본인을 포함해 최대 5명까지 동반 참여가 가능하다.

SKT는 다양한 프로그램도 준비했다. 세부적으로 ▷전문 가이드와 숲을 탐방하는 ‘숲 산책’ ▷어린이를 위한 자연 체험 프로그램 ‘어린이 숲 체험’ ▷SKT 및 통신 서비스와 함께한 추억을 기록하는 ‘T.M.I(T-Memory-I)’ ▷가족·지인과 함께 모자를 꾸미는 ‘캡꾸’ ▷게임을 즐기며 경품까지 얻어갈 수 있는 ‘가족 레크리에이션’ 등이 운영될 예정이다.

참가자 전원에게는 고급 도시락과 음료가 제공된다. 소형 텐트와 피크닉 매트, 보드게임, 도서 등은 현장에서 대여할 수 있다.

한편, SKT는 장기고객 혜택 프로그램의 명칭을 기존 ‘스페셜 T 프로그램’에서 ‘T 장기고객 프로그램’으로 변경했다. T멤버십 앱 홈 화면에서 해당 메뉴로 즉시 접속할 수 있도록 개선했다.

SKT는 ‘숲캉스 데이’를 시작으로 올해 미식, 놀이공원, 뮤지컬 공연 등 장기고객 대상 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

이외에도 2년 이상 이용 고객에게 데이터 리필 쿠폰을 제공한다. 5년 이상 이용 고객에게는 가입 연수에 따라 매년 데이터(1GB 단위)를 제공하고 있다. SKT는 더 많은 고객에게 데이터 혜택을 제공하기 위해 올해 상반기 내 제도 개편을 준비 중이다.