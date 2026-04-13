[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 보육 서비스의 질을 높이고 안전한 양육 환경을 조성하기 위해 오는 6월까지 3개월간 지역내 어린이집을 대상으로 ‘2026년 상반기 합동 지도·점검’을 실시한다.

13일 대구시에 따르면 이번 점검은 전체 어린이집 997곳 중 구·군이 선정한 30곳이 대상이다.

점검 대상은 보육통합정보시스템의 운영 데이터를 기반으로 선정했으며 최근 2년 이내 점검 미실시 시설, 대표자 및 원장 변경이 잦은 시설, 민원 및 아동학대 신고 발생 시설 등이다.

대구시는 점검의 객관성과 투명성을 높이기 위해 시와 구·군 공무원이 합동점검반을 구성해 타 관할 지역을 점검하는 ‘교차 점검’ 방식을 적용한다.

점검은 어린이집 설치·운영 관리, 아동 및 보육교직원 관리, 급식·위생·안전 관리, 통학차량 안전 관리, 영상정보처리기기(CCTV) 설치·관리, 소방시설 설치·관리, 보조금 집행 등 재무회계 관리 등 7개 분야를 중심으로 실시한다.

대구시는 점검 결과에 따라 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 지도하고 중대한 위법 행위는 관련 법령에 따라 행정처분 등 엄정 조치할 예정이다.

반면 운영 실태가 우수한 시설에는 시장 표창 후보 추천과 향후 1년간 정기 점검 제외 등 다양한 인센티브를 제공해 자율적인 운영 개선을 유도한다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “이번 합동점검은 어린이집 운영 전반을 세심히 살펴 부모들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 보육 환경을 조성하는 데 목적이 있다”며 “현장의 목소리를 적극 반영해 보육 서비스 수준을 한 단계 더 높이겠다”고 말했다.