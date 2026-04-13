miLab BCM 활용한 치료 과정 정량 모니터링 CBC 및 형태학 분석 통합한 AI 솔루션 검증

[헤럴드경제=최은지 기자] AI(인공지능) 기반 혈액 및 암 진단 기업 노을은 미국 줄기세포 재생치료 전문 기관 ‘인피니트 메디컬’과 AI 혈액분석 솔루션 ‘miLab™ BCM’의 재생의학 분야 적용 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 노을의 AI 혈액분석 기술을 줄기세포 이식 등 재생의학 분야에 도입해 환자의 상태 변화를 정량적으로 모니터링하고 데이터 기반 관리의 가능성을 확인하기 위해 추진됐다. 노을은 이를 통해 기존 병원 진단검사실 중심의 진단을 넘어 재생치료 과정의 혈액 변화를 추적하는 영역으로 miLab의 적용 범위를 확장할 계획이다.

인피니트 메디컬은 도말 및 염색 등 전처리 과정을 자동화하면서도 전혈구검사(CBC)와 혈구 형태 분석을 동시에 수행할 수 있는 miLab BCM의 기술적 강점에 주목해 파일럿 도입을 결정했다. 양사는 미국 현지에서 파일럿 테스트를 진행하며 혈액 기반 바이오마커 데이터를 수집·분석해 다양한 의료 환경에서의 실효성을 평가할 예정이다.

노을의 miLab BCM은 CBC와 형태학 기반 현미경 검사를 하나의 장비에서 수행하는 올인원 진단 플랫폼이다. AI 이미지 세포분석 기술을 적용해 미성숙 과립구(IG)나 아세포(blast) 등 미세한 이상세포까지 판별할 수 있는 것이 특징이다.

임찬양 노을 대표는 “이번 협력은 노을의 AI 세포 분석 기술이 단순 진단을 넘어 줄기세포 및 재생의학 분야까지 적용될 수 있음을 확인하는 시도”라며 “북미 시장 내 성능 검증을 교두보 삼아 글로벌 선진 시장 진입에 속도를 낼 것”이라고 밝혔다.