美 미디어 아티스트 트레버 페글렌 수상 기념 AI 관점서 인식한 풍경 담아 예술철학 전해

[헤럴드경제=김현일 기자] LG가 올해 LG 구겐하임 어워드 수상자 트레버 페글렌의 미디어 아트 세계관을 담은 축하 영상을 미국 뉴욕과 영국 런던, 대한민국 서울 전광판에서 상영한다고 13일 밝혔다.

뉴욕 타임스스퀘어에서는 지난 5일부터 상영을 시작해 8주간 진행된다. 런던 피카딜리와 서울 광화문에서는 13일부터 5주에 걸쳐 상영될 예정이다.

​뉴욕 구겐하임 미술관이 제작한 영상은 페글렌의 작업 중 인공지능(AI)의 시점에서 인식한 풍경들을 담아 작가의 예술철학을 시각화했다.

페글렌은 AI와 디지털 기술이 가진 권력 구조 및 감시 체계를 사진과 영상, 조형물 등 다양한 방식으로 시각화해왔다. 뉴욕 구겐하임 미술관과 프랑스 파리 퐁피두 센터 등 세계 유수의 미술관이 그의 작품을 소장하고 있다.

페글렌은 2017년 ‘맥아더 펠로십’에 선정된 데 이어 2018년 ‘백남준아트센터 국제예술상’을 수상했다. 올해 LG 구겐하임 어워드의 주인공으로 선정되며 한국 미술계와의 인연을 더욱 공고히 하게 됐다.

올해로 4회째를 맞은 LG 구겐하임 어워드는 LG와 뉴욕 구겐하임 미술관이 맺은 ‘LG 구겐하임 아트 & 테크 파트너십’의 핵심 프로그램이다. 기술을 활용해 창의적 혁신을 이룬 예술가에게 상금(10만달러)과 트로피를 수여한다.

미국 출신인 페글렌은 뉴욕을 거점으로 활동 중이며 런던 바비칸 센터와 테이트 모던 등에서 전시 활동을 해왔다. 다음달 14일 뉴욕에서 수상 축하 행사를 갖고, 18일 관객에게 직접 자신의 작품세계를 소개하는 ‘퍼블릭 프로그램’ 행사를 진행할 예정이다.