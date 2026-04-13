‘기생충’·‘어쩔수가없다’ 배급 NEON과 파트너십

[헤럴드경제=손미정 기자] 내달 열리는 칸 국제영화제 경쟁 부문에 진출한 나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 북미 개봉을 확정했다.

‘호프’의 투자·배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 미국의 영화 배급사 NEON(네온)과 영화의 북미 배급에 대한 파트너십 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

NEON은 “유일무이한 나홍진 감독, 그리고 (제작사) 포지드필름스, 플러스엠 엔터테인먼트와 손잡고, 전 세계 관객들에게 압도적인 기대작 ‘호프’를 선보이게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

지난 2017년 설립된 NEON은 다수의 칸영화제 황금종려상 수상작과 아카데미 작품상 수상작 등 전 세계가 주목하는 화제작들의 북미 배급을 담당해왔다. 봉준호 감독의 ‘기생충’, 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’의 배급도 맡았다. 2019년부터 6편 연속 칸영화제 황금종려상 수상작을 북미 관객에게 소개해 왔고, 올해는 ‘호프’를 비롯해 ‘상자 속의 양’, ‘갑자기 병세가 악화되다’ 등 경쟁과 비경쟁 총 6편의 작품을 선보일 예정이다.

영화 ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.

‘호프’는 나홍진 감독이 오랜 시간 공들여 준비한 신작으로, 황정민과 조인성, 정호연을 비롯해 할리우드 대표 연기파 배우인 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 국내외 대표 배우들이 함께했다. 칸영화제에서 월드 프리미어로 첫 공개되며, 올 여름 극장에서 관객을 만날 예정이다.