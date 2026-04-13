아울렛 가격서 추가 할인…럭키드로우 이벤트도

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데아울렛·몰이 올해 첫 초대형 할인 행사 ‘블랙슈퍼쇼’를 전개한다고 13일 밝혔다.

행사의 핵심은 아울렛 가격에서 한번 더 할인하는 ‘블랙 프라이스’다. 나이키·아디다스·뉴발란스 등 럭셔리·컨템포러리·스포츠·캐주얼·키즈 등 모든 카테고리를 기존 할인가보다 10~30% 낮은 가격에 판매한다.

봄·여름 인기 아이템은 최대 70% 할인된 초특가다. 영캐주얼·스포츠·라이프스타일 전반에 걸쳐 대규모 특가 물량을 모았다. GUESS 특가전(김해), 뉴발란스 특가전(의왕·청주), 로라애슐리 홈 리프레쉬 페스타(김해·이천·동부산) 등 다양한 테마 행사도 마련했다.

여성을 위한 특별 기획전 ‘대현위크’는 22일까지다. 모조·듀엘·주크·씨씨콜렉트 등 인기 브랜드도 추가 20% 할인 혜택을 제공한다. 브랜드에 따라 구매 금액대별 3% 사은 프로모션도 선보인다.

19일까지 진행하는 럭키드로우도 있다. 추첨을 통해 최대 1000만원의 연간 쇼핑지원금을 제공한다. 동부산·김해·기흥·이천·파주·의왕 등 6개 프리미엄 아울렛에서는 서커스 공연이 펼쳐진다. 의왕점에서는 BYD 전기차 팝업스토어가 열린다.

김현영 롯데백화점 마케팅2팀장은 “파격적인 할인과 차별화된 콘텐츠로 즐거운 봄맞이 쇼핑을 경험하길 바란다”고 말했다.