슈퍼레이스 챔피언십 6000 클래스 ‘4연패’ 도전 스피드웨이 모터 페스티벌 등 저변 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 2026년 모터스포츠 시즌을 맞아 국내 주요 레이싱 대회에 참가한다. 고성능 타이어 기술력에 대한 연구개발(R&D) 활동과 모터스포츠 저변 확대를 위한 행보다.

넥센타이어는 오는 18일 개막하는 ‘2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십(이하 슈퍼레이스)’를 시작으로, 5월에 시작되는 ‘현대 N 페스티벌’에 참여하고 ‘넥센타이어 스피드웨이 모터 페스티벌’을 주최한다고 13일 밝혔다.

특히, 슈퍼레이스 최상위 클래스인 ‘토요타 가주 레이싱 6000’ 클래스에서 4연패 달성에 도전한다. 토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 동일한 스톡카 차량으로 경쟁하는 국내 최고 수준의 모터스포츠 클래스로 드라이버의 기량과 팀 전략, 타이어 성능이 경기 결과를 직접적으로 좌우한다.

넥센타이어는 2023년 타이어 제조사 챔피언에 오른 이후 3년 연속 타이틀을 지켜왔으며, 올해도 서한GP·오네레이싱·드림레이서 등 파트너 팀들과 함께 참여한다. 해당 클래스에는 마른 노면에서 뛰어난 접지력과 고속 코너링 성능을 발휘하는 레이싱 전용 슬릭 타이어 ‘엔페라 SS01’과, 젖은 노면용 ‘엔페라 SW01’을 공급한다.

오는 5월 개막하는 현대 N 페스티벌에서도 복수의 클래스에 걸쳐 참여를 확대한다. 세계 최초로 슬릭 타이어를 장착한 전기차 레이스인 ‘eN1’ 클래스에도 슈퍼레이스와 동일하게 엔페라 SS01과 엔페라 SW01을 공급해 DCT레이싱·MIK레이싱·BMP 퍼포먼스 등 파트너 팀과 함께 ‘타이어 제조사 챔피언’에 도전한다. 또한 ‘넥센 N2’ 클래스와 ‘넥센 N3’ 클래스에는 ‘엔페라 SUR4G 모터스포츠 버전’을 독점 공급한다.

아울러 넥센타이어는 삼성물산 리조트 부문과 공동 주최하는 ‘넥센타이어 스피드웨이 모터 페스티벌’을 통해 모터스포츠 대중화에도 앞장선다. 행사는 오는 5월부터 10월까지 총 5차례 개최된다.

넥센타이어 관계자는 “모터스포츠 참여는 고성능 타이어 개발을 위한 실전 연구의 장인 동시에 고객과의 접점을 높이는 중요한 창구”라며 “내연기관과 전기차 모두에 최적화된 넥센타이어만의 전기차(EV) 루트 테크놀로지를 서킷 위에서 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다.