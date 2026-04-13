‘2026년 일자리대책 세부계획’ 수립…4대 전략과제 및 25개 세부 추진과제 마련 생애주기별, 취·창업 거점 활용, 4차 산업, 기업 경쟁력 강화를 통한 일자리 창출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 지역일자리 공시제 추진에 따라 ‘2026년 일자리대책 세부계획’을 수립하고 이를 구로구청 누리집 등에 공시했다.

올해 계획에는 ‘좋은 일자리가 많은 첨단산업도시 구로’를 비전으로 삼고 2026년 한 해 동안 일자리 1만 4500개 창출과 15~64세 고용률 69% 달성을 목표로 담았다.

이를 위해 구는 청년·여성·중장년·어르신 등 생애주기별 맞춤형 일자리 정책과 첨단산업 기반 인재 양성, 기업 지원 정책을 함께 추진한다. 세부적으로는 총 1만 4500개의 일자리 가운데 정부 부문 1만 2574개, 민간 부문 1,926개를 각각 창출할 계획이다.

이번 대책에는 지역 노동시장 여건도 면밀히 반영했다. 구는 고령인구 비중이 22.4%에 이르는 초고령사회에 진입한 데다, 등록 외국인 수가 2만 4409명으로 서울시 자치구 중 가장 많은 수준이라고 진단했다.

아울러 15~64세 고용률은 상승세를 보이고 있으나, G밸리 기업의 경쟁력 강화와 고용의 질 개선이 필요한 상황이라고 분석했다.

이에 따라 구는 4대 전략으로 ▷생애주기별 든든한 일자리 창출 ▷취·창업 거점을 활용한 효율적 일자리 창출 ▷4차 산업 미래를 여는 일자리 창출 ▷기업 경쟁력 강화를 통한 일자리 창출을 제시했다. 이를 바탕으로 25개의 세부 실천과제를 추진해 구로형 일자리 생태계를 강화할 계획이다.

특히 ▷청년층 취업역량 강화 및 미래산업 인재 양성 ▷경력보유여성 맞춤형 직업훈련 ▷중장년 재취업 지원 ▷어르신 공공일자리 확대 등 생애주기별 지원을 강화하는 한편, G밸리 중심의 산업 경쟁력 제고와 중소기업 지원을 병행해 공공과 민간이 함께 성장하는 지역 일자리 기반을 구축해 나갈 방침이다.