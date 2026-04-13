‘2026 배움실험실 넥스트클래스’ 4월 16일~20일 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군은 통일평생교육원이 군민 맞춤형 평생학습 활성화와 차별화된 교육 콘텐츠 발굴을 위해 ‘2026 배움실험실 넥스트클래스’ 강사 제안 강좌를 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 모집은 기존 정규과정과 차별화된 새로운 배움을 제안하는 ‘실험형’ 강좌를 발굴하기 위한 것으로, 신규 강의 제안 및 운영이 가능하며 해당 분야 관련 자격·학위 소지자를 대상으로 진행된다.

모집 분야는 평생교육 7대 영역 전반이며, 접수는 4월 16일부터 4월 20일까지 통일평생교육원 방문 또는 이메일로 신청할 수 있다.

서류심사를 통해 차별성·창의성 등을 평가하여 8개 강좌 내외를 선정하며, 선정 강좌는 5월부터 8월까지 운영된다.

이미정 통일평생교육원장은 “군민 수요를 반영한 새로운 학습 콘텐츠 발굴을 통해 평생학습을 활성화할 계획”이라고 밝혔다.

최종 결과는 4월 27일 발표 예정이며, 문의는 통일평생교육원 평생교육팀으로 하면 된다.