9개 분야 145개 사업 총망라… 신규사업 18개 추가 미용실·경로당 등 배포, 큐알(QR)코드로 디지털 접근성 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 복지제도를 한눈에 파악할 수 있는 복지 안내서 ‘2026 은평복지 알리미’를 발간했다.

이번 안내서는 구민들이 생애주기와 처한 상황에 맞춰 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 구성됐다.

책자에는 ▷기초생활수급자 ▷의료급여 ▷아동·청소년 ▷장애인 ▷어르신 ▷주거복지 등 9개 분야 총 145개의 복지사업이 수록됐다.

구민 관심도가 높은 핵심 정보를 정리해 정보 접근성을 높인 것이 특징이다.

구는 구민들이 일상에서 안내서를 접할 수 있도록 생활공간을 중심으로 책자를 배포했다. 구청과 주민센터, 복지시설을 비롯해 미용실, 경로당, 사랑방중개업소 등 다중이용시설에 비치했다.

책자 내용은 은평구청 누리집 ‘분야별정보(복지)’에서 상시 열람할 수 있다. 책자 내 큐알(QR)코드를 삽입해 스마트폰으로 상세 내용을 확인할 수 있도록 디지털 편의성을 더했다.

김미경 은평구청장은 “이번 책자가 구민들에게 실질적인 복지 길잡이가 되길 바란다”며 “정보 부족으로 소외되는 구민이 없도록 촘촘한 복지 행정을 이어 나가겠다”고 말했다.