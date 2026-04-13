[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난달 30일 서울 경복궁을 출발해 5개 시도(서울·경기·강원·충북·경북)를 거쳐 270km(약 700리)를 걸어온 ‘제6회 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현행사’가 안동 도산서원에서 성황리에 막을 내렸다고 13일 밝혔다.

‘퇴계의 길, 미래를 열다’를 주제로 열린 이번 행사는 전국적 관심속에 역대 최대 규모인 250여명이 참여해 450여년 전 마지막 귀향길을 완주하며 선생이 평생에 걸쳐 실천한 정신과 고귀한 삶의 철학을 깊이 체감했다.

전날 열린 폐막행사에는 황명석 경북지사 권한대행, 배용수 안동 부시장, 김병일 도산서원 원장과 재현단 등 300여명이 참석했다. 재현단과 참석자들은 마지막 구간(안동 삽골재 ~ 도산서원)을 함께 걸으며 14일간의 여정을 마무리했다.

또 도산서원 상덕사(尙德祠)에서 거행된 의식행사인 고유(아룀)와 도산서당에서의 시창, 연극 공연을 통해 선생의 고귀한 뜻을 기렸다.

이어 폐막식에서는 14일간 재현단의 경과 영상과 시청과 소감문 발표 등을 통해 그간의 추억과 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

이 과정에서 참가자들은 귀향길 여정 속에서 느낀 퇴계 정신의 가치와 개인적 성찰을 함께 나누며 행사의 의미를 더욱 깊이 있게 되새겼다.

경북도는 이번 행사를 통해 퇴계 선생을 단순한 성리학자를 넘어, 농업기술(강남농법) 보급과 서원 교육 체계화를 통해 지역발전 선순환 모델을 구축한 혁신가로 재조명하고 있다.

경북도는 이번 재현행사의 성공적인 마무리를 발판 삼아 퇴계의 귀향길을 ‘동양의 산티아고’로 브랜드화하고 전 세계인이 찾는 대한민국 대표 인문학 문화콘텐츠로 육성해 나갈 방침이다.

황명석 경북지사 권한대행은 “여정의 일부를 함께하며 퇴계 선생께서 남기신 ‘소원선인다(所願善人多 착한 사람이 많아지기를 소원한다 : 퇴계 이황 동상에 새겨져 있는 선생의 시 한 구절)’의 가르침을 다시 되새겼다”며,“경북이 대한민국 중심으로 도약하는 진정한 지방시대를 열어가겠다”고 말했다.