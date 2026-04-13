[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 9일 중랑구사회복지협의회와 ‘돌봄통합 민간자원 연계 및 지원’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률 시행에 따른 돌봄 수요 증가에 대응, 공적 서비스로 지원이 어려운 대상자를 위한 민간자원 연계 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 구는 돌봄 대상자를 발굴하고 민간사업 수행기관을 선정·추천, 협의회는 전용 후원계좌 개설과 기부플랫폼 운영을 통해 후원금을 모집·관리한다. 두 기관은 선정된 대상자와 기관에 후원금을 배분하는 등 돌봄통합지원사업을 공동으로 추진한다.

구는 이번 협약을 계기로 민관 협력 기반을 강화, 지역 내 다양한 민간자원을 활용한 맞춤형 돌봄 지원을 확대해 나갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “민관이 협력해 돌봄이 필요한 구민에게 보다 촘촘하고 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 기반을 마련한 것에 의미가 있다”며 “앞으로도 돌봄 공백을 줄이고 지역 중심의 돌봄체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.