[헤럴드경제=도현정 기자] 12일(현지시간) 총선을 치른 헝가리에서 야당이 큰 격차로 여당을 앞서면서, 16년만에 정권 교체가 확실시되고 있다. 빅토르 오르반 헝가리 총리는 유럽의 집권 극우 지도자 중 첫번째로 실권하게 됐다.

이날 헝가리 국가선거위원회에 따르면 개표율 53.45% 기준 야당 티서가 전체 199석의 의석 중 136석을 차지할 것으로 보인다. 반면 오르반 총리가 이끄는 여당 피데스는 56석으로 의석 수가 대폭 줄어들 것으로 전망됐다.

개표율이 절반을 조금 넘어섰지만, 초반 격차가 크게 벌어지면서 정권 교체가 확실하다는 평이 우세하다. 오르반 총리마저 “승리 정당에 축하 인사를 건넸다”며 패배를 인정했다.

이 추세대로 결과가 확정되면 헝가리 야권은 총선 승리를 넘어 여대야소 구도를 바탕으로 강력한 정책 추진 동력을 얻게 될 것으로 보인다.

티서는 기존에 오르반 총리의 장기 집권의 폐단을 뿌리 뽑겠다며 의회 의석의 3분의 2선인 ‘133석’을 최종 목표로 제시해왔다. 이는 정치·사회 시스템 개혁을 독자적으로 추진할 수 있는 ‘매직 넘버’로 일컬어지는 숫자다. 아직 개표가 절반 남짓 된 상태에서 이를 훌쩍 넘는 의석수를 바라보게 되면서, 티서는 기존 극우 정당 피데스가 추진해왔던 정책을 뒤집을 수 있는 동력까지 얻게 됐다.

이번 총선 투표율은 투표 마감 30분 전을 기준으로 77.8%로 집계됐다. 이는 종전 최고 기록인 2002년의 70.5%를 크게 웃도는 투표율이다. 16년간 장기 집권해온 오르반 총리에 대만 민심 이탈이 가속화되면서 ‘심판론’이 힘을 얻어, 투표율까지 끌어올릴 것으로 분석된다.

오르반 총리는 극우 노선을 걸으며, 미국·러시아와 밀착해온 인물이다. 유럽에서 대표적인 친(親) 러시아 인사로 꼽히며 전쟁 국면에서 우크라이나를 지원하고 러시아를 제재하려는 유럽연합(EU)의 정책에 사사건건 발목을 잡아왔다. 때문에 이번 총선도 미국·러시아 진영과 EU 간의 ‘대리전’으로 묘사됐다.

선거가 막이 오르기 전부터 오르반 총리에 대한 지지율이 바닥을 치자, 도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 오르반 총리에 대한 지지 표명을 하고 JD 밴스 부통령을 헝가리로 보내 오르반 총리에 대한 지원 의사를 내비치기도 했다. 하지만 선거를 앞두고 헝가리 외무장관이 러시아와 EU 회의 내용을 논의하는 녹취록이 공개되는 등 악재가 잇달았다.

시장에서는 이미 헝가리 포린트화의 가치와 헝가리 국채 가격이 오르는 등 정권 교체를 기정사실로 보는 분위기다. 정권이 교체되면 EU에 동결된 자금이 풀리고 중장기적으로 유로화 도입도 될 수 있다는는 예측에서다. EU는 기금 운용의 투명성을 담보할 사법 독립성과 법치주의 등이 제대로 구현되지 않았다는 이유를 들어 수년간 헝가리에 배정된 지원금을 동결해왔다.