CJ올리브영·이마트 등 13곳 참여 유통망·소비재 동반 수출 추진 물류·결제·현지 규제까지 지원

[헤럴드경제=정경수 기자] 정부와 유통업계가 손잡고 K-소비재 수출 확대를 위한 해외 유통망 구축에 나선다. 글로벌 시장에서 소비재 경쟁력이 높아진 가운데, 유통 인프라까지 함께 진출시키겠다는 전략이다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 13일 서울 서초구 코트라 본사에서 ‘유통기업 해외진출 지원사업’ 관련 민관 합동 전략회의를 열고 참여 기업들과 협약을 체결했다.

이번 사업은 국내 유통기업의 해외 진출을 지원해 소비재 수출과 유통망 확장을 동시에 추진하는 것이 핵심이다. 그동안 국내 소비재의 해외 판매가 글로벌 플랫폼에 의존하는 구조였다면, 자체 유통망을 기반으로 수출 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

특히 해외 진출 과정에서 걸림돌로 지적돼온 물류, 결제, 현지 규제 대응 등을 종합적으로 지원한다는 점이 특징이다. 정부와 코트라는 시장 조사부터 마케팅, 브랜드 구축, 인증, 국제 운송까지 단계별 지원 체계를 마련할 계획이다.

이번 사업에는 CJ올리브영, 이마트, 무신사 등 주요 유통기업과 함께 컬리, 딜리버드코리아 등 역직구 플랫폼 기업까지 총 13개사가 참여한다. 뷰티, 식품, 패션 등 다양한 소비재 분야를 포괄하는 구성이 특징이다.

회의에서는 유통망의 글로벌 확장 전략과 함께 중소 소비재 기업의 해외 진출을 연계하는 방안도 논의됐다. 업계에서는 특히 초기 투자 부담이 큰 해외 진출 과정에서 민관 협력이 실질적인 도움이 될 수 있다는 기대가 나온다.

정부는 매칭펀드 조성과 함께 코트라 해외 네트워크를 활용해 기업 지원을 확대할 방침이다. 이를 통해 유통망과 소비재 기업이 함께 성장하는 구조를 구축한다는 구상이다.

강경성 코트라 사장은 “K-소비재 글로벌 인기가 뜨거운 지금이 유통망 해외 진출을 통해 소비재 수출을 한번 더 점프업 시킬 수 있는 적합한 시기다”라며 “K 유통망과 소비재 수출 확대의 선순환 구조가 확산 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.