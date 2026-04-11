‘늑구’ 나흘째 행방 묘연 “야간 드론 수색에 기대”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난 8일 오전 대전 오월드(동물원) 사파리에서 탈출한 늑대 ‘늑구’의 행방이 나흘째 묘연하다.

11일 대전시와 소방본부에 따르면 전날 대전 중구 오월드를 둘러싼 야산을 중심으로 진행한 야간 드론 수색에서 늑구의 행방을 발견하지 못했다.

늑구는 지난 9일 오전 1시 30분께 야간 드론 수색 과정에서 열화상 카메라에 관측된 것을 마지막으로 이틀이 넘도록 자취를 감췄다.

수색대는 늑구가 굴을 파고 숨었거나 비 때문에 열화상 카메라에 제대로 잡히지 않는 것으로 보고 있다.

날씨가 다시 좋아진 이날 대전시와 소방당국 등은 인력 90여명, 드론 10여대를 투입해 낮 수색을 이어가고 있다.

일몰 후에는 야간 드론 수색에 집중할 방침이다. 늑구가 놀라 달아나지 않도록 직접 수색 투입 인력은 최소화하면서 효율성이 높은 드론과 열화상 카메라를 적극적으로 활용할 방침이다.

대전시 관계자는 “오늘 밤부터 새벽까지 야간 수색에 집중해서 늑구를 빨리 찾아내는 것이 중요하다”고 강조했다.