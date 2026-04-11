보수 출신 인사, 민주당 경남 공천서 대거 탈락 정체성 검증 뚫지 못한 탓…당심 돌리지 못해

[헤럴드경제=홍태화 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 경남도당이 외연 확장을 위해 영입한 보수 인사들이 공천 과정에서 고전을 면치 못하고 있다.

11일 민주당 경남도당 등에 따르면 최근 진행된 진주시장 후보 경선에서 국민의힘 재선 국회의원 출신인 최구식 전 의원이 갈상돈 전 지역위원장에게 패배하며 본선 진출이 좌절됐다.

마찬가지로 사천시장 선거를 준비 중인 국민의힘 출신 송도근 전 사천시장도 최종 탈락했다. 송 전 시장은 재임 당시 청탁금지법 위반 등으로 시장직을 잃었다가 특별사면 후 민주당에 입당하며 재기를 노렸으나 고배를 마셨다.

이에 따라 민주당 사천시장 후보 경선은 정국정 도당 부위원장과 박근혜 정부 춘추관장 출신인 최상화 예비후보 간 2파전으로 치러지게 됐다.

의령군수의 경우 국민의힘에서 탈당한 김창환 예비후보가 의령군의회 의장 출신인 손태영 예비후보와 험난한 경선을 치러야 한다.

선거 직전 합류한 보수 인사에 대한 민주당 당원들의 거부감이 결정적으로 작용했기 때문으로 풀이된다. 외부 인사 영입으로 경선 구도가 흔들리는 것에 대한 위기감이 ‘당 정체성 사수’라는 명분으로 표출된 것이다.

그나마 국민의힘에서 탈당한 뒤 고성군수 후보로 단수 공천된 백수명 전 경남도의원이 보수 영입 인사 중 현재까지 유일하게 생존한 사례다.

영입 인사들은 ‘보수 독점 체제 타파’를 명분으로 내세우고 있지만, 보수 정당에 몸담았던 전력 탓에 민주당 지지층에게 얼마나 진정성 있게 다가갈지 미지수다.

가령 진주지역 당원들은 최구식 전 의원이 과거 비상계엄이라는 정치적 격변 이후에도 대통령 선거에서 김문수 후보를 지지하는 등 민주당의 가치와 대척점에 서 왔던 행보를 문제 삼은 것으로 알려졌다.