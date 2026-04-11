대체로 흐린 가운데 일교차 큰 날씨 3도까지 떨어졌다 24도까지 오른다

[헤럴드경제=홍태화 기자] 전국이 대체로 흐린 가운데 일교차가 큰 날씨가 11∼12일 주말 사이에도 이어진다. 특히 12일에는 내륙을 중심으로 최대 20도의 일교차가 예보됐다.

11일 기상청에 따르면 이날 아침 기온은 전날보다 5∼10도가량 떨어졌다. 밤사이 상층 기압골 후면에서 내려온 찬 공기가 북서풍을 따라 우리나라로 유입된 영향이다.

그러나 낮 동안에는 서해 남부 해상에 있는 고기압의 영향으로 날이 개면서 기온이 15∼20도가량 크게 올라 남부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.

이날 낮 최고기온은 16∼23도로 예보됐다. 지역별 최고기온은 서울·강릉 17도, 대전 19도, 광주 20도, 부산 21도, 진주 23도 등이다.

이날 오전 강원 내륙과 산지에는 곳에 따라 0.1㎜ 안팎의 비가 내린 데 이어 12일에도 전남 남해안과 제주도에 가끔 비가 내리겠다.

12일 아침 최저기온은 3∼11도, 낮 최고기온은 18∼24도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차는 내륙을 중심으로 20도 안팎으로 벌어지겠다.