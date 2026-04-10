정부, 호르무즈 통항 재개 대비 보험 상황 긴급 회의 개최

보험 관련 선사 애로 점검…금융위·보험업계 간담회 추진

정부가 호르무즈 해협 통항 재개에 대비해 국내 선사들의 전쟁보험 가입 상황을 점검하고 관계부처 협의에 나선다.

해양수산부는 10일 오후 전쟁보험 관련 실무회의를 열고, 선사별 보험 가입 현황과 해상보험 시장 동향을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 이날 오전 황종우 장관 주재로 진행된 호르무즈 해협 내 체류 선박 26척의 통항 준비 상황 점검회의의 후속 조치다.

회의에서는 선사·선박별 원보험사와 재보험사를 포함한 전쟁보험 가입 현황을 재점검하고, 보험요율 등 해상보험 시장의 최근 흐름과 향후 전망을 공유했다.

선사들은 통항 안전성이 확보돼야 보험사와 구체적인 가입 협의가 가능하다고 강조했다. 또 안전성이 확보되더라도 합리적인 보험요율과 신속한 가입 절차가 필요하다는 의견을 제시했다.

해수부는 이번 회의에서 제기된 선사 애로사항을 바탕으로 다음 주 초 금융위원회 등 관계부처와 국내 재보험사가 참여하는 간담회를 추진한다.

황종우 해수부 장관은 “호르무즈 해협 통항의 안전한 재개를 위해 범정부 차원의 대응을 이어가고 있다”며 “선사들이 겪는 불확실성을 조기에 해소할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.