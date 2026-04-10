[헤럴드경제=장윤우 기자] 경기 양주시에서 3살 아이가 의식을 잃은 채 발견돼 뇌 수술을 받았다. 경찰은 친부모를 상대로 학대 여부를 수사하고 있다.

10일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오후 6시 44분쯤 양주시 옥정동에서 “아기가 울고 경련한다”라는 신고가 접수됐다.

현장에 도착한 구급대원이 확인했을 당시 A군(3살)은 자발호흡은 있었지만 의식이 없는 상태였다. A군은 의정부시의 한 병원으로 이송됐다.

보호자는 소방대원에게 “쿵 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 경련하고 있었다”라고 설명했다. 이송 당시 턱부위에 멍이 확인됐지만 뚜렷한 두부 외상은 없었다고 소방 당국은 전했다.

이후 아이를 진료하던 병원 측은 “아동학대가 의심되고 머리 외상이 있다”라며 이날 오후 9시 30분쯤 112에 신고했다. A군은 뇌 수술을 받았으며 현재까지 의식을 되찾지 못한 채 위중한 상태다.

경찰은 병원 소견과 보호자 진술, 기존 신고 이력 등을 종합해 아동학대 혐의점이 있다고 보고 전날 오후 11시쯤 20대인 친부와 친모를 응급실에서 긴급체포했다.

경찰에 따르면 A군의 친부는 지난해 12월에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있다. 당시 경찰과 검찰 수사 끝에 불기소 처분됐다.

경찰 관계자는 “A군의 치료 상황과 현재까지 확인된 정황 등을 종합해 친모는 이날 새벽 석방했다”며 “아동학대 여부 등 사건 경위는 계속 수사하고 있다”라고 말했다.