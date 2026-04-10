외국인 1조1021억원 순매수에 4거래일째 ‘사자’…장중 5900선 터치 주말 美·이란 1차 회담 앞두고 기대 우세…반도체주 반등 지수 견인

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 주말 예정된 미국·이란 종전 협상을 앞두고 상승 마감했다. 외국인이 4거래일 연속 순매수에 나서며 지수 반등을 이끌었다.

10일 코스피는 전장보다 80.86포인트(1.40%) 오른 5858.87에 거래를 마쳤다. 전날 1.61% 하락분을 대부분 만회한 수준이다. 지수는 98.11포인트(1.70%) 상승한 5876.12로 출발한 뒤 장중 한때 5918.59까지 오르며 5900선을 터치했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 1482.5원으로 보합권에서 움직였다.

수급 측면에서는 외국인이 지수를 견인했다. 유가증권시장에서 외국인은 1조1021억원을 순매수하며 4거래일 연속 매수 우위를 이어갔다. 기관과 개인은 각각 2941억원, 1조2280억원 순매도했다. 코스피200 선물시장에서도 외국인은 903억원 순매수를 기록했다.

시장에서는 주말 예정된 미국·이란 1차 회담을 앞두고 불확실성보다 기대 심리가 우세해졌다는 해석이 나온다. 간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 간 긴장 완화 기대가 반영되며 상승 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.58% 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.62%, 0.83% 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “협상 경과에 대한 불확실성은 남아 있지만 기대감이 소폭 우세하게 작용하고 있다”고 분석했다. 이어 “국제 공조 속에서 지정학적 긴장이 완화 국면으로 이동할 가능성이 반영되고 있다”고 덧붙였다.

이날 시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주가 반등했다. 삼성전자는 0.98% 오른 20만6000원에 마감했고, SK하이닉스는 2.91% 상승한 102만7000원을 기록했다. 장중 SK하이닉스는 104만2000원까지 오르며 4%대 상승폭을 보이기도 했다. 이 밖에 한화에어로스페이스(3.86%), SK스퀘어(1.43%), KB금융(2.66%) 등은 상승했다.

반면 LG에너지솔루션(-2.14%), 삼성바이오로직스(-0.57%), 기아(-1.00%) 등은 하락했다. 현대차는 장중 상승폭을 반납하고 보합 마감했다.

업종별로는 의료·정밀기기(3.92%), 운송·창고(3.30%), 섬유·의류(2.50%) 등이 상승했고, 제약(-0.37%), 일반서비스(-0.06%)는 약세를 보였다.

코스닥지수는 17.63포인트(1.64%) 오른 1093.63에 거래를 마쳤다. 기관이 916억원 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 50억원, 808억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 레인보우로보틱스(1.73%), 에이비엘바이오(1.35%) 등이 상승했고, 에코프로(-1.68%), 에코프로비엠(-2.18%), 알테오젠(-2.30%) 등은 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 23조3924억원, 13조2744억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드 거래대금은 프리마켓과 메인마켓을 합쳐 14조8443억원을 기록했다.