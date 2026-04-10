고인의 부친 “아들이 손주 매우 애틋하게 대해” “심리전문가들 분석이 수사 진행 물꼬 텄으면” 가해자 유튜브서 사과에 “더 상처, 자극” 분통

[헤럴드경제=한지숙 기자] 식당에서 옆자리에 있던 남성들에게 집단 폭행을 당해 숨진 고(故) 김창민 감독이 십수년간 홀로 발달장애 아들을 키워온 것으로 알려졌다.

10일 뉴스1에 따르면 장애 아들(21)을 두고 숨진 김 감독은 20살 때 아들을 얻었다. 이후 군에 입대했고 전역 후 아내와 함께 가정을 꾸렸으나 20대 중반에 이혼하고 혼자 아들을 양육했다.

김 감독의 아들 A 씨는 3살 무렵부터 자폐 성향을 보였고, 전처는 장애 아들로 인해 힘들어한 것으로 전해졌다. 김 감독은 A 씨와 특수학교에도 봉사활동을 가는 등 부자 관계는 각별했다고 한다. 다만 김 감독이 일을 하러 갈 때에는 A 씨는 조부 김상철 씨(70) 집에서 지냈다.

김상철 씨는 매체에 “아들이 손주를 매우 애틋하게 대했다”며 “이제 영화감독으로서 빛을 보나 싶었는데, 황망하게 가버려서 비통하다”고 말했다.

A 씨는 아버지가 세상을 떠난 사실을 인지하지 못한 상태이며, 불안정한 정신 상태를 보이고 있다. A 씨는 김 감독 폭행 현장 목격자로 최근 검찰 조사도 받았으나 유의미한 진술은 하지 못한 것으로 전해졌다.

김상철 씨는 “자기 아빠를 위해 결정적인 진술을 못 하는 상황이 안타깝다”며 “다만 조사에 참여한 과학수사 및 심리 전문가들의 분석이 수사 진행에 물꼬를 터줬으면 좋겠다”고 말했다.

김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 아들과 찾은 경기 구리시에 있는 음식점에서 옆자리에 앉은 남성들과 시비가 붙어 집단 폭행을 당했다. 폭행 피해 후 1시간여 만에 병원으로 옮겨진 김 감독은 같은 해 11월 7일 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기기증을 통해 4명에게 장기를 나눈 뒤 세상을 떠났다.

피의자 측은 수사당국에 김 감독에게도 사건 발생의 책임이 있다는 취지의 진술을 하는 것으로 알려졌다. 이들은 전날 뉴시스와의 인터뷰에서 ‘김 감독 유가족에게 사과한다’고 했고, 한 유튜브채널에 출연해선 “너무 죄송하다”고 고개 숙였다.

그러나 유족은 사건 발생 이후 가해자로부터 단 한번도 직접 연락을 받지 못했으며, 가해자가 음원을 발표하고 유튜브채널에서 홍보를 하는 등 공개 활동을 이어가는 것에 2차 피해를 호소하고 있다.

김상철 씨는 JTBC에 “뜬금없는 소리로 피해자를 더 상처 주고 자극을 주느냐”며 허탈함을 느낀다고 했다.

유족 측은 “당사자에겐 연락도 없이 언론과 영상 뒤에 숨어 미안하다고 하는 건 피해자를 더 자극하고 상처주는 또 다른 폭력”이라고 반발했다.