[헤럴드경제=이원율 기자]“내 몸이 건강해서 다른 사람을 살릴 수 있다면 얼마나 좋을까.” (유족이 회상한 정구견 씨의 말)

정구견(61) 씨는 라이온스, 로터리클럽 등 여러 봉사단체에서 회장을 맡을 만큼 선행에 적극적이었다. 매년 김장 봉사를 나서는가 하면, 요양원 방문 등으로 이웃에게 힘과 위로를 안기기도 했다.

그랬던 정 씨가 지난 1월18일, 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 안타깝게도 의식을 찾지 못했다. 10일 한국장기조직기증원에 따르면, 같은 달 28일 정 씨는 한림대성심병원에 폐와 양쪽 신장을 기증했다.

유족에 따르면 정 씨는 전북 정읍시에서 4형제 중 장남으로 태어났다. 밝고 활동적인 성격에 친구가 많고, 주변 사람들도 잘 챙겼다고 한다.

정 씨는 5년 전 뇌전증으로 쓰러진 적이 있었는데, 그때부터는 매일 3~4시간씩 산책을 하며 건강 관리에도 노력을 기울였다고 한다.

“아빠는 참 좋은 사람이야.” 이는 정 씨의 딸 정시영 씨가 건넨 마지막 인사다. “아빠라는 아름을 떠나 한 인간으로, 진심으로 존경할 수 있는 분이었어. 하늘나라에서는 남은 사람들을 걱정하지마. 우리는 아빠가 살아온 것처럼 서로 챙기며 잘 지낼게. 아빠. 좋은 곳에서 편하게 쉬어. 사랑해.” 시영 씨는 이런 말도 덧붙였다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “많은 사람을 위해 힘쓰는 삶을 살고, 삶의 마지막 순간까지 나눔으로 신념을 지킨 기증자와 그 가족에게 감사한 마음을 전한다”고 했다.

한편 지난 2일 한국장기조직기증원은 갓 100일이 지난 딸을 포함, 3명의 자녀를 둔 30대 다둥이 아빠가 뇌사 장기기증을 한 후 하늘로 떠났다는 소식을 전한 바 있다.

한국장기조직기증원은 최근 국립중앙의료원과 장기·조직 구득의 전문성 강화와 이식 환자의 건강 증진, 공공의료 발전을 위한 업무협약도 맺었다.