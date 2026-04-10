[헤럴드경제=장연주 기자] ‘대구 캐리어 시신 유기 사건’ 피의자 조재복이 과거 전처에게도 가정폭력을 행사한 것으로 드러났다. 전처는 “가정폭력이 너무 심해 이혼했다”고 밝혔다.

10일 방송되는 SBS ‘궁금한 이야기 Y’는 지난 달 대구 북구 한 하천에서 발견된 ‘캐리어 시신 사건’의 전말과 함께, 피의자의 과거 결혼 이력과 가정폭력 의혹을 집중 조명한다.

사건은 지난 3월31일 오전, 하천에서 발견된 캐리어 안에서 50대 여성의 시신이 나오며 드러났다. 신고를 받고 출동한 경찰은 당일 피해자의 딸과 사위 조재복을 긴급 체포했다.

캐리어가 발견되기 약 13일 전, 대낮에 시신이 담긴 캐리어를 끌고 이동하는 부부의 모습이 인근 CCTV에 포착됐다.

한 시장 상인은 “여기가 CCTV가 비추는 길이에요. 이리로 지나갔어요. 사위는 그냥 멀쩡하게 캐리어를 끌고 갔고, 딸은 약간 다리를 저는 듯 살금살금 따라갔다고 하더라고요”라고 말했다.

경찰 조사에 따르면, 두 사람은 지난해 9월 혼인신고 이후 함께 생활해 왔으며, 이 과정에서 조재복이 아내를 상대로 폭력을 행사해 온 정황이 드러났다. 좁은 원룸형 오피스텔에서 장모가 함께 거주했던 것도 딸을 보호하기 위한 것이었다.

이웃들 역시 당시 상황을 기억하고 있었다. 주변 주민들은 평소 강압적인 태도를 보이던 조재복과 그 옆에서 위축된 채 생활하던 모녀의 모습을 떠올렸다.

한 주민은 “폭력적인 행동이 느껴질 정도였다”며 공포감을 느꼈다고 말했다.

조재복의 과거 결혼 이력도 새롭게 제기된다. 제작진이 접촉한 전처는 결혼 생활 당시 반복적인 가정폭력을 겪었다고 주장했다.

조재복의 전처였다는 A씨는 “2021년에 조재복과 혼인신고를 했다”며 “가정폭력이 너무 심해 결국 이혼했다. 패턴이 똑같다”고 말했다.