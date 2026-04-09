[헤럴드경제=문영규 기자] 홍라희 리움미술관 명예관장이 상속세 재원 마련을 위해 3조원대 규모의 삼성전자 주식을 매각했다.

9일 금융투자업계에 따르면 홍라희 명예관장은 이날 오전 삼성전자 주식 1500만주(지분율 0.25%)를 시간 외 대량 매매(블록딜)로 매각한 것으로 알려졌다.

1주당 매각 가격은 20만5237원으로, 전날 종가인 21만500원에 할인율 2.5%를 적용한 것이다. 1500만주 총액은 약 3조800억원이다.

이번 매각으로 1.49%였던 홍 명예관장의 삼성전자 지분율은 1.24%로 낮아졌다.

이번 지분 매각으로 홍 명예관장은 상속세를 완납하게 된다. 홍 명예관장은 지난 1월 9일 신한은행과 유가증권 처분 신탁 계약을 맺고 상속세 납부를 준비해왔다.

신탁 계약 체결 당시 삼성전자 주가는 13만9000원 수준이었으며, 전체 처분액은 약 2조850억원으로 추산됐다. 그러나 최근 주가가 급격히 상승하면서 총 금액도 약 1조원 정도 더 늘어났다.

삼성 일가는 2021년 상속세 신고 이후 연부연납 제도를 활용해 5년 동안 6차례에 걸쳐 세금을 분할 납부해 왔다. 납부 기한은 이달 말이다.

지난 2020년 이건희 삼성 선대회장 별세 이후 이재용 삼성전자 회장 등 일가의 상속세 납부 작업도 사실상 마무리 됐다는 평가다.