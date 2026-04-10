경종 10개·축산 5개사 선정…AI 솔루션 등 기술 혁신·현장 확산성 인정

스마트팜 자금 융자한도 100억…혁신기업 추천 등 파격 혜택

농림축산식품부가 국내 스마트농업 기술의 혁신과 현장 확산을 이끌 ‘스마트농업 우수기업’ 15개사를 처음으로 선정하고 민간 중심의 산업 생태계 구축에 나섰다.

농식품부는 지난 3월 공모에 참여한 61개 기업을 대상으로 서류·현장평가를 진행한 결과, 경종 분야 10개사와 축산 분야 5개사 등 총 15개사를 최종 선정했다고 10일 밝혔다.

선정 기업들은 인공지능(AI)과 데이터 기반 영농 솔루션, 복합 환경 제어 시스템, 가축 정밀 사양관리 및 축산 환경 모니터링 센서 등 첨단 기술을 보유하고 있다. 실제 농업 현장에서의 적용성과 향후 확산 가능성 측면에서 높은 평가를 받았다.

농식품부는 이들 기업에 대해 금융·정책 지원을 대폭 강화한다. 우선 농업법인을 대상으로 하는 ‘스마트팜 종합자금’ 융자 한도를 기존 50억 원에서 최대 100억 원으로 확대한다. 아울러 관련 정책사업 참여 시 가점을 부여하고, 금융위원회와 협업하는 ‘혁신 프리미어 1000’ 사업 후보로 우선 추천해 우대금리와 경영 컨설팅 등을 지원한다.

우수기업 자격은 기본 2년간 유지되며, 결격 사유가 없을 경우 최대 두 차례 연장을 통해 총 6년간 지원을 받을 수 있다. 농식품부는 매년 추가 선정을 통해 스마트농업 분야 혁신기업 발굴을 지속해 나간다는 방침이다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “스마트농업이 일부 선도 농가를 넘어 농업 전반의 기본 인프라로 자리 잡을 수 있도록 우수기업들이 현장 확산의 중심 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.