오세훈 시장, 역세권 활성화 사업지 방문 공공서비스 확충, 보행서비스 개선 추진

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울시가 동작구 신대방삼거리역 역세권을 주거·일자리·여가가 어우러진 ‘직·주·락 생활거점’으로 탈바꿈시킨다. 해당 역세권 일대에는 2036년까지 792세대가 신규 공급될 예정이다.

오세훈 서울시장은 9일 오후 신대방삼거리역 역세권 활성화 사업구역을 찾아 “역세권 활성화 사업을 속도감 있게 추진해 안정적인 주거환경과 활력 있는 지역 생활권을 만들 것”이라고 밝혔다.

대상지는 지하철 7호선 신대방삼거리역과 상도로 일대(동작구 대방동 393-66 일대)로 가산·대림, 사당·이수 등 주요 지역으로의 접근성이 우수하다. 그간 노후 저층 주거지와 열악한 보행환경이 혼재되어 있어 역세권 기능 강화와 생활환경 개선에 대한 요구가 지속적으로 제기돼왔다.

이에 서울시는 2023년 2월 사업 대상지로 선정하고, 2025년 12월 도시계획위원회 심의를 거쳐 현재 정비계획 결정고시를 앞두고 있다. 정비계획이 확정되면 통합심의 등 인허가 절차를 신속히 추진해 2036년까지 주택 공급도 완료할 예정이다.

서울시는 이번 사업을 통해 공공산후조리원, 통합교육지원센터 등 공공서비스를 확충하고 보행 중심 환경을 강화한다. 공개공지와 휴게쉼터도 늘리고 신대방삼거리역 5번 출구를 이설하는 한편 에스컬레이터도 설치해 보행 안전성을 강화한다.

해당 사업은 서울시가 지난달 25일 발표한 ‘역세권 직·주·락 활성화 전략’의 일환이다. 서울시는 용도지역 상향(제2·3종 일반주거지역 → 준주거·근린상업지역)을 통해 복합개발을 유도하고, 지역 중심 기능과 활력을 동시에 강화할 계획이다.