[헤럴드경제=민성기 기자] 대림그룹 4세이자 인플루언서로 활동 중인 이주영이 ‘200억원대 탈세 의혹’에 대해 사과한 가수 겸 배우 차은우를 응원했다.

이주영은 지난 8일 차은우의 탈세 논란 관련 게시글에 좋아요를 눌렀다.

이날 차은우는 자신의 SNS에 “최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분께 실망과 혼란을 드린 점, 진심으로 사과드린다”라며 약 두 달 만에 게시글을 올렸다.

논란이 된 법인 설립에 대해서도 “제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었다”며 “그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각한다”고 말했다.

차은우는 “제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠다. 다시 한번 깊은 사죄의 마음을 전한다”고 덧붙였다.

앞서 서울지방국세청 조사4국은 지난해 차은우를 상대로 세무조사를 진행해 200억 원이 넘는 소득세 추징을 통보했다. 차은우 측은 모친 명의의 법인을 설립해 소득을 분배하는 방식으로 세율을 낮추려 했다는 의혹을 받았으며, 지난 8일 “절차와 결과를 존중하며 관련 세금을 전액 납부했다”고 전했다.

한편 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 현재 조지타운 대학교 로스쿨에서 법학을 전공하고 있으며, 인플루언서 겸 유튜버로 활동하고 있다.