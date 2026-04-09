[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김정태의 장남 지후 군이 아스퍼거 증후군 진단을 받았다.

지난 8일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘아빠하고 나하고’에서는 김정태 부부가 아들 지후 군과 함께 병원을 찾아 종합심리검사를 진행하는 모습이 담겼다.

김정태 가족은 정신건강의학과 전문의 노규식 원장이 운영하는 곳을 찾아갔다. 노규식 원장이 먼저 지후 군과 단둘이 대화를 나눴다. 이 자리에서 “혼자 있는 걸 좋아하냐?”, “대화할 때 혹시 불편하거나 어려운 점이 있나?”라는 등 질문을 던졌다. 이에 지후가 “길게 얘기하면 불편하고 탈출하고 싶어진다”, “내가 나랑 상관없는 얘기를 왜 들어야 하나 싶기도 하다”, “영어에 비해 한국어가 어렵다”라고 속내를 털어놨다.

이 밖에도 지후 군은 지능 검사, 그림 검사 등을 모두 마쳤다.

검사를 진행한 노규식 정신건강의학과 전문의는 지후 군의 결과에 대해 “시공간 지능이 상위 0.5% 수준이다. 7~8천 명의 데이터가 있는데 이 검사를 이렇게 완벽하고 빠르게 해낸 아이는 지후가 거의 처음이다”라고 분석했다. 반면 “그런데 언어 지능이 현저히 차이가 난다. 언어 지능은 하위 14% 수준이다”라며 영역 간 격차를 지적했다.

이어 노 전문의는 “지후의 사회성이나 언어 능력을 종합해 보면, 경미하지만 아스퍼거 증후군에 해당하는 것으로 보인다”고 진단했다.

지후 군이 평소 겪어온 내적 어려움도 함께 공개됐다. 지후 군은 면담을 통해 “제가 무관심 경향이 큰 애라 관심이 많아 보이는 ‘척’을 많이 한다. 싸움 안 하려고 일부러 (친구들의) 비위를 맞춰준다”고 고백했다.

솔루션으로 시각적 자료 학습과 언어 능력 보강을 위한 역할극을 권유받은 노 전문의는 “두 배로 특별한 아이다. 재능도 있고 어려움도 있기 때문에 잘 보고 도와줘야 한다. 지후의 모든 면을 특별하게 봐주시면 좋겠다”고 조언했다.

진단 결과를 들은 김정태의 아내는 “이제 어떻게 해줘야겠다는 확신이 섰다. 개운했다”고 말했다. 김정태 역시 “아빠가 제일 잘 하는 상황극을 솔루션으로 주셨다. 집 자체를 무대로 만들어 버리고 싶다”며 아들의 치료에 적극적으로 임할 계획을 밝혔다.

지후 군 또한 “결과도 좋았고 문제점도 아주 좋게 설명해 주셔서 장점과 약점이 같이 나온 것 같다”고 결과를 수용했다.