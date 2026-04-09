[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구가 여름철 폭우에 대비해 하수관로 정비사업에 본격적으로 나선다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 지난 2022년 8월 쏟아진 비로 대동초, 성락주유소과 대림우리시장 주변이 침수 피해를 입은 데 따른 후속 조치다. 구는 이듬해인 2023년 1월에 ‘영등포구 침수 원인분석 및 대책수립 용역’에 착수하고 관내 하수관로 52곳의 정비 우선순위를 정했다. 1순위 지역인 경인로77길 일대를 대상으로 지난 2024년 12월에 정비 공사를 완료했다. 2·3순위 사업인 ‘대동초 및 성락주유소 사각형거 구조개선공사’는 현재 착공을 위한 안전 관리 계획 수립을 수립하고 오는 5월 본격적인 공사에 돌입할 계획이다.

이번 공사가 끝나면 물길이 갑자기 좁아지던 하수관로의 병목 지점이 사라지고 전체적인 배수 용량이 커질 전망이다.

아울러, ‘대림우리시장 일대 하수관로 정비공사’도 올해 하반기 중 시행한다. 기존 하수관의 크기를 확장해 빗물 수용 능력을 늘린다.