[헤럴드경제=최원혁 기자] 국내 최대 로펌 김앤장 소속 ‘이혼 전문’ 박민철 변호사가 수임료를 공개했다.

8일 방송된 tvN 예는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 ‘이혼숙려캠프’에서 활약 중인 박민철 변호사가 출연해 자신의 수임료 체계를 공개했다.

박 변호사는 로펌 변호사들의 보수 산정 방식인 ‘타임 차지(Time Charge)’를 설명하며 “시간당 단가인 ‘레이트(Rate)’가 정해져 있다”고 밝혔다.

이날 방송에서 진행자 유재석이 시간당 수임료로 “130만원”을 언급하자 박 변호사는 “연차가 쌓이면서 2년 전보다 조금 더 비싸졌다”며 이를 사실상 인정했다.

박 변호사에 따르면 수임료는 6분(0.1시간) 단위로 세분화하여 청구되며 시간당 130만원 기준 6분간 자문을 제공할 경우 13만원이 책정되는 방식이다.

그는 “최근 40~50대 여성분들에게 어필이 되고 있다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

앞서 박 변호사는 2024년 JTBC ‘아는 형님’ 출연 당시에도 “시간당 수임료가 100만원을 웃돈다”고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

박 변호사는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 2009년부터 국내 최대 로펌인 김앤장 법률사무소에서 활동하고 있다.