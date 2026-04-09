‘플로잉’·‘플로잉 레이스’ 중창에 플로탄™ 공급 환경 부담 적은 첨단 공법…러닝화 기능성 극대화 “국내외 주요 풋웨어 브랜드 협업 적극 모색”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 동성케미칼이 지속가능성과 고기능성을 갖춘 초임계 유체(SCF) 기술 기반 풋웨어 소재를 아웃도어 브랜드 K2에 공급한다고 9일 밝혔다.

동성케미컬은 K2의 슬로우 러닝화 ‘플로잉’·‘플로잉 레이스’ 중창에 SCF 발포 기술 기반의 열가소성 폴리우레탄(TPU) 수지 플로탄™(Floathane™)에 적용한다.

SCF 발포 기술은 질소가스로 미세 공기층을 만들어내는 첨단 공법이다. 이 기술을 활용한 플로탄™은 화학발포제가 사용되지 않아 환경 부담이 적고, 셀의 균일성이 높아 가벼우면서도 쉽게 꺼지지 않는 탄탄한 복원력을 지닌다.

동성케미컬은 러닝화 기능성을 극대화했다. SCF 발포 공정으로 형성된 공기층이 스프링처럼 작용, 착지 시 충격을 효과적으로 흡수∙분산하고 이를 에너지로 전환해 다음 스텝에 추진력을 더한다.

동성케미컬은 플로탄™의 뛰어난 물성과 환경적 장점을 바탕으로 국내외 주요 풋웨어 브랜드와의 협업 기회를 적극 모색해 나갈 계획이다. 특히 울산공장에 풋웨어용 SCF 사출 물리 발포 설비를 구축해 고객사와의 통합 협업 체계를 강화한다는 방침이다.

김만식 동성케미컬 TPU사업본부장은 “플로탄™은 풋웨어 업계에서 요구하는 기능 과 지속가능성을 모두 갖춘 소재”라며 “동성케미컬의 수지 배합, 합성 기술을 바탕으로 풋웨어 마다 다른 기능성을 구현해 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.