폐범퍼 재활용 기술 보유 사업부 인수에 금융 지원 재무 부담에 막힌 사업 확장, 새 인수기업 통해 재도약 유럽 완성차 납품 가시화…해외 진출 교두보 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 사업 확장에 어려움을 겪던 친환경 재생소재 기술의 사업화를 지원하기 위해 M&A 보증에 나섰다.

기술보증기금은 재무적 한계로 사업 확대가 쉽지 않았던 재생소재 기술의 사업화를 뒷받침하기 위해 ㈜와이피에코에 M&A 보증을 지원했다고 9일 밝혔다.

이번 보증은 자동차 폐범퍼 등 폐플라스틱 재생소재를 사업화하는 A기업의 사업부를 인수하기 위해 새로 설립된 와이피에코를 대상으로 이뤄졌다.

A기업은 약 20년에 걸쳐 친환경 폐플라스틱 도장 박리와 재활용 기술을 축적해 글로벌 완성차 기준에 부합하는 기술력을 확보했지만, 장기간 연구개발과 설비 투자에 따른 재무 부담으로 사업 확장에 어려움을 겪어 왔다.

기보는 와이피에코의 자금력과 사업 역량이 해당 기술의 사업화와 연계될 가능성이 높다고 판단하고, M&A 보증을 통해 60억원 규모의 인수금융을 지원했다. 이에 따라 와이피에코는 A기업의 해당 사업부를 안정적으로 승계해 운영하게 됐고, 재생소재 기술 역시 지속적인 활용과 확장이 가능해졌다고 기보는 설명했다.

김종호 기보 이사장은 “이번 지원은 오랜 시간 축적된 기술이 재무적 부담으로 사장될 위기에 놓인 상황에서 M&A를 통해 다시 기술 사업화 가능성을 높이게 된 사례”라며 “앞으로도 유망 기술이 M&A를 통해 새로운 성장 기회를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

기보는 지난해 3월부터 M&A 관련 자문, 중개, 금융서비스를 통합 제공하고 있다. M&A를 희망하는 기업은 기보가 운영하는 ‘스마트 테크브릿지’ 내 M&A 거래정보망을 통해 중개와 자문을 신청할 수 있다.