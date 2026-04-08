유재성 경찰청장 직대 경기남부청 방문 경찰청, 허위·조작정보 대응 강화하기로 4개 시도경찰청에 ‘사이버 분석팀’ 신설

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 허위·조작정보 대응 강화를 위해 기존 단속 태스크포스(TF)를 확대하고 4개 시도경찰청에 사이버 분석팀을 신설하는 등 수사 역량 강화에 나선다.

유재성 경찰청장 직무대행은 8일 ‘달러 강제 매각설’ 유포 사건을 수사 중인 경기남부경찰청 사이버수사대를 방문해 대응 상황을 점검하고 현장 의견을 들었다.

유 직무대행은 이 자리에서 “의도적인 허위·조작정보 유포는 국민 불안을 증폭시키고 사회 혼란을 초래하는 중대한 범죄”라며 “신속한 탐지 및 차단, 강력한 대응이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

경찰청은 허위정보 대응 체계를 강화하기 위해 기존의 ‘허위정보 유포 등 단속 TF’를 확대하고 서울·경기남부·광주·경남 등 4개 시도청 사이버수사대에 ‘사이버 분석팀’을 신설하기로 했다. 투입 예정 인력은 ▷서울 5명 ▷경기남부 5명 ▷광주 3명 ▷경남 3명으로 총 16명 규모다.

유 직무대행은 “악의적이고 조직적인 허위·조작정보 유포 행위가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌하겠다”며 “선제적이고 단호한 대응을 강화해 나가겠다”고 했다.

앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 ‘달러 강제 매각설’ 유포 사건과 관련해 최초 유포자와 적극 가담자를 전기통신법 위반 등 혐의로 경기남부청에 고발했다. 구 부총리의 고발장에는 온라인 카페 등에 올라온 달러 강제매각 관련 게시글 14건의 캡처본이 포함된 것으로 전해졌다.

이와 관련해 구 부총리는 지난 2일 자신의 SNS에 “정부가 달러를 강제로 매각하게 할 것이라는 주장은 전혀 논의된 바 없는 명백한 가짜 뉴스”라며 “비상한 위기 상황에 근거 없는 가짜뉴스의 확산은 시장 불안을 야기하고 정책 신뢰를 저해할 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다. 이런 가짜뉴스 유포에 대해선 경찰 수사를 의뢰하는 등 엄정하게 대응 조치하겠다”고 했다.

고발장 접수 이후 경기남부청은 게시자 ID를 토대로 신원을 특정해 허위정보 유포자 등을 입건하고 수사를 이어가고 있다.