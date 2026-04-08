- 수도권 지하철 1호선 부성역(가칭·2029년 예정) 신설… 성성·업성지구 교통환경 개선

- 업성 푸르지오 레이크시티, 10일 견본주택 개관… 열고 본격 분양 돌입

최근 수도권 지하철 1호선 부성역(가칭) 신설이 가시화되면서 천안 성성·업성지구 일대가 주목받고 있다. 부성역은 1호선 직산역과 두정역 사이에 신설될 예정으로 2029년 개통을 목표로 추진 중이다.

이 같은 교통 호재의 수혜가 기대되는 단지가 분양을 앞두고 있다. 대우건설이 충남 천안시 서북구 업성동 일대에 공급하는 ‘업성 푸르지오 레이크시티’가 10일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 들어간다.

단지 인근에 수도권 지하철 1호선 부성역이 신설될 예정이며, 부성역에서 두 정거장 거리의 천안역에는 GTX-C 노선 연장 계획이 추진 중이다.

또한 번영로, 삼성대로, 천안대로 등을 통한 도로 교통망도 잘 갖춰져 있어 천안 전역과 경부고속도로 접근이 용이하다.

직주근접 여건도 우수하다. 삼성전자 천안캠퍼스를 비롯해 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 등 주요 산업단지가 인접해 있다. 단지 앞 준주거용지 내 상업시설 조성이 예정돼 있으며, 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 유통시설과 성성지구 중심상권 이용도 편리하다.

업성 푸르지오 레이크시티는 성성호수공원 일대에 기 조성된 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차’와 ‘천안 푸르지오 레이크사이드’와 함께 총 6,723세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 형성할 예정이다.

상품성도 주목된다. 전용 72㎡ 타입을 포함해 중소형 평형 수요를 고려했으며, 세대 창고를 제공해 수납 효율성을 높였다. 또한 드레스룸과 알파룸, 다림질실(일부 세대) 등 특화 설계를 적용해 주거 편의성을 강화했다.

커뮤니티 시설도 다양하게 계획됐다. 25m 4레인 규모의 실내수영장과 39층 스카이라운지가 조성되며, 스카이라운지에서는 성성호수공원을 조망할 수 있다.

교육 환경 역시 강점이다. 1블록 인근에는 유치원과 고등학교(예정)가, 2블록 인근에는 초등학교와 중학교가 계획돼 있어 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 ‘원스톱 학세권’을 형성할 전망이다.

업성 푸르지오 레이크시티의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성성동 일대에 마련되며, 입주는 2029년 9월 예정이다.