英런던 공연 무산

[헤럴드경제=이원율 기자]영국 정부가 유대인 혐오 발언 등으로 논란을 일으킨 미국 힙합스타 예(Ye·카녜이 웨스트)의 입국을 허가하지 않았다고 BBC방송이 7일(현지시간) 전했다.

영국 내무부는 예가 전날 전자여행허가(ETA)를 신청했지만, “공공 이익에 맞지 않는다”고 최종 판단해 입국을 불허했다고 이날 밝혔다.

영국 정부는 외국인의 입국이 “공공질서나 사회적 가치에 반한다”고 판단되면 비자 발급을 거부할 수 있다.

예는 원래 오는 7월10~12일 런던 핀즈버리파크에서 열리는 ‘와이어리스 페스티벌’에 헤드라이너로 나설 예정이었다.

예의 입국 불허가 결정되자 페스티벌 주최 측은 이날 행사를 취소하고 티켓값은 환불해주겠다고 밝힌 상태다.

앞서 예가 참여한다는 공연 일정이 공개되자 예의 나치 옹호와 반유대 발언 전력을 문제 삼은 기업들이 페스티벌 후원을 철회하며 논란이 일었다.

키어 스타머 영국 총리 또한 “반유대주의는 어떤 형태든 혐오스럽고, 어디서든 단호하게 맞서야 한다”고 했다.

예는 영국 정부의 처분에 앞서 “말만으로는 부족하다는 것을 안다. 행동으로 변화를 보여줘야 한다”며 영국 유대인 사회 인사들을 직접 만나고 싶다는 성명을 냈지만, 이 또한 통하지 않았다.

예는 지난 2022년 나치 지도자 아돌프 히틀러에 대한 긍정적 발언에 이어 나치의 상징인 스와스티카 티셔츠를 판매해 논란을 일으켰다.

지난해에는 나치 독일에서 쓰인 충성 구호인 ‘하일 히틀러’를 제목으로 한 신곡을 발표했다.

예는 이후 올 초 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 전면 광고를 내고 과거 반유대주의 행동을 사과하는 모습도 보였다.

그는 “나는 나치도 아니고 반유대주의자도 아니다. 유대인들을 사랑한다”고 썼다.

그는 과거 자신이 했던 문제의 행동들은 약물 치료를 중단했던 시기에 나온 것이며, 25년 전 교통사고로 인한 뇌 손상을 제대로 진단받지 못해 특정 질병을 앓게 됐다고 밝히기도 했다.

그는 “책임감을 갖고 치료받고 의미있는 변화를 이루기 위해 노력할 것”이라며 “그렇다고 내가 한 행동들이 용서가 되는 것은 아니다”라고 했다.

당시 예는 흑인 사회에도 사과했다. 예는 “흑인 사회는 내가 누구인지에 대한 근간”이라며 “여러분을 실망시켜 정말 죄송하다”고 했다. 예는 ‘노예제도는 선택’이었다는 식의 발언을 하고, ‘백인 생명도 소중하다’(White lives matter)라는 문구가 쓰인 티셔츠를 입는 행동을 보인 적도 있었다.

한편 호주 정부도 지난해 예의 비자를 취소하고 입국을 거부했다.