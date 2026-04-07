[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시장 경선 예비후보인 유영하 국회의원이 대구시장 경선과 관련, 경선 과정에서 컷오프(공천배제)된 이후 강력 반발하고 있는 주호영 국회부의장에게 선당후사의 결단을 호소했다.

유 의원은 7일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 “이대로 가면 보수의 심장인 대구가 멈출 수 있다는 위기감과 대구가 무너지면 대한민국 보수가 무너질 수 있다는 절박함에 이 자리에 섰다”고 밝혔다.

따라서 그는 주 부의장에 대해 “대구·경북을 대표하는 정치인으로 당과 국가를 지켜왔고 누구보다 앞장서 어려운 일을 헤쳐온 지도자”라며 “공천 컷오프에 대한 섭섭함과 원망을 이해하지만 지금은 개인의 억울함보다 당의 분열을 막아야 할 때”라고 말했다.

이어 “지금 우리에게 필요한 것은 분열이 아니라 통합”이라며 “지방선거에서 패배한다면 우리는 역사의 죄인이 될 것”이라고 경고했다.

유영하 예비후보는 “대구가 무너지면 보수가 무너지고 보수가 무너지면 대한민국이 무너질 수 있다”며 “후배들에게 자랑스러운 보수의 선배로 남아달라”고 말했다.