추미애 후보, 과반 득표

[헤럴드경제=안세연 기자] 더불어민주당 경기도지사 선거 본경선에서 탈락한 김동연 지사와 한준호 의원은 7일 경선 결과를 겸허히 받아들인다고 밝혔다.

김 지사는 본경선 투표 결과 발표 직후 페이스북에 “도민과 당원 여러분의 선택을 겸허히 받아들인다”며 “많이 부족했다“고 적었다. 이어 “이재명 정부와 경기도를 위한 추 후보님의 헌신이 빛을 발하길 기원한다“는 글을 올렸다.

그러면서 “더 낮은 자세로, 더 절박한 마음으로 이재명 정부를 위해, 민주당을 위해, 31개 시군 우리 동네를 위해 제게 주어진 모든 책임을 끝까지 이행하겠다”고 덧붙였다.

한 의원도 페이스북에 “결과를 겸허하게 받아들인다”며 “비록 여기서 멈추지만 (경쟁자) 여러분과 함께 걸었던 방향, 끝까지 함께하겠다”고 했다.

이어 “경기도지사 선거에 나선 이유는 이재명 정부의 성공, 단 하나였다”며 “이 대통령을 ‘성공한 대통령’으로 역사에 기록하고 기억되게 하는 일을 위해 모든 것을 쏟아붓겠다”고 했다.

앞서 소병훈 더불어민주당 중앙당 선거관리위원장은 추미애 의원이 5~7일 진행된 본경선 투표에서 과반을 득표해 6·3 지방선거 경기도지사 선거 본선 후보로 선출됐다고 발표했다.

본경선은 추 의원과 김동연 현 지사, 한준호 의원 간 3파전으로 치러졌다.

당규에 따라 각 후보의 순위와 득표율은 공개되지 않았다.

한편 지난달 20일 중앙선거관리위원회에 예비후보자로 등록해 직무가 정지된 김 지사는 이르면 내일 업무에 복귀할 것으로 알려졌다.

도지사 권한은 현재 김성중 경기도 행정1부지사가 대행하고 있다.