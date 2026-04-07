[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표 양경석) 서현유스센터는오는 11일 오후 2시부터 6시까지 양영어린이공원 일대에서 ‘제7회 청.마.닮’ 봄꽃축제 ‘봄이 왔서현!’을 개최한다.

올해로 7회를 맞이한 ‘청.마.닮(청소년 마을을 담다, 마음을 닮다)’은 청소년과 청년이 주도적으로 기획하고 지역 주민이 함께 참여하는 서현유스센터의 대표 축제다.

특히 올해는 만개한 벚꽃길을 배경으로 전 세대가 함께 소풍을 즐기는 ‘가족 친화형 팝업 축제’ 공간을 조성해 시민들에게‘화양연화(花樣年華)’를 제공할 예정이다.

주요 프로그램으로는 ▷벚꽃길 아래 가족 캠핑존(사전 예약제) ▷랜덤 플레이 댄스 ▷SN탤런트 예술단 축하공연▷청소년 동아리 공연 등이 운영된다. 또한 40여 개 체험 부스에서는 청소년·청년 자치조직과 지역 유관기관이 참여해 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

아울러 이번 축제는 재단의 ESG 경영 실천의 일환으로 ‘제로웨이스트’ 콘셉트로 운영된다. 행사 당일 개인 다회용품을 지참한 참가자에게는 혜택을 제공해 환경 보호에 대한 지역사회의 참여를 유도하고 지속 가능한 축제 문화를 확산할 계획이다.

양경석 성남시청소년청년재단 대표는 “흐드러지게 핀 벚꽃길 아래에서 청소년·청년과 지역 주민이 소통하며 소중한 추억을 만들기를 바란다”며 “철저한 안전관리를 바탕으로 온 가족이 안심하고 봄의 정취를 만끽할 수 있는 서현유스센터 대표 브랜드 축제로 운영하겠다”고 밝혔다.