1분기 영업적자 2078억원 IRA 생산보조금 1898억원…영업익 적자전환 “데이터센터 ESS 수요·매출 3배 성장 목표”

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션이 지난 1분기 매출액 6조5550억원, 영업적자 2078억원으로 집계됐다고 7일 공시했다.

매출액은 전년 동기 대비 2.5% 줄어들었고, 영업이익은 155.5% 감소하며 적자전환했다. 이는 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 생산 세액공제 제도(45X) 등에 따른 생산보조금(Tax Credit) 회계 표시 방식 변화에 따른 효과를 제거한 수치다.

IRA Tax Credit은 1898억원이다. 보조금을 제외한 매출액은 6조3652억원, 영업적자 3975억원이다.

LG에너지솔루션은 이번 분기부터는 북미 생산보조금 회계 표시 방식을 변경해 IRA Tax Credit 수취 금액을 영업이익과 매출에 모두 포함한다. 기존에는 영업이익에만 IRA Tax Credit 수취 금액을 반영해 왔다.

IRA Tax Credit의 회계 표시 방식 변경은 스텔란티스 등과의 합작법인(JV) 운영 종료 때문으로 풀이된다. 작년까지는 IRA Tax Credit 등 대부분의 북미 생산 보조금이 합작법인 JV 공장에서 창출돼 파트너사에 지분율에 따른 배당 형식으로 분배했다. 그러나 올해부터 합작법인 체제를 정리하면서 단독 공장 내 생산 및 판매 물량이 확대돼 JV 파트너사가 아닌 고객사에 공유하는 생산 보조금이 확대됐다.

이에 따라 LG에너지솔루션은 전체 북미 생산 보조금에서 파트너사가 아닌 고객사에게 공유하는 금액을 차감 후 매출의 기타수익으로 인식하기로 결정했다.

배터리 업계에서는 1분기 영업이익에 대해 ▷북미 에너지저장장치(ESS) 생산거점 확장(5곳)에 따른 초기 램프업(증산) 비용 발생 ▷미국-이란 전쟁에 따른 제반 비용 상승 ▷북미 전략 거래선향 전기차(EV) 파우치 물량 감소에 따른 제품 믹스(Mix) 영향 등이 반영된 실적으로 분석했다.

매출의 경우 북미 JV 가동 중단과 주요 고객사 재고 조정에 따른 EV향 파우치 제품 물량 감소가 영향을 미친 것으로 봤다. 다만, 견조한 수요 대응을 위한 북미 ESS 생산능력(Capa) 확장에 따른 출하량이 증가하고 원통형 EV 고객사의 신모델향으로 견조한 공급이 이어지면서 전분기 대비 1.2% 증가했다.

LG에너지솔루션은 올해 상반기 저점을 찍고 ESS전지사업부의 성장을 중심으로 실적 반등에 나설 계획이다. 북미 전기차 구매 보조금(30D) 폐지 이후 전기차 판매가 하락하고 있지만, 인공지능(AI) 기반 데이터센터 및 전력망 확충에 따른 ESS 수요는 가파른 성장세를 이어갈 것이란 전망이다.

LG에너지솔루션은 올해 초 2025년 4분기 실적발표회를 통해 “안정적 북미 생산 역량을 기반으로 3배 이상의 매출 성장을 목표로 하고 있는 ESS 사업을 비롯해 전략 고객사향으로 견조한 원통형 수요와 46시리즈 신규 프로젝트 가동에 따른 소형전지 사업부 매출 성장 등을 통해 전년 대비 성장하는 전사 매출을 달성하겠다”고 밝힌 바 있다.