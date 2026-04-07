산업별 맞춤 지원을 위한 TFT 출범 부산은행/경남은행 중심 현장 소통

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 중동 사태 장기화에 따른 원자재 수급 불안정과 가격 급등으로 생산 및 유동성 위기에 직면한 지역 산업계를 지원하기 위해, 그룹 차원의 전사적 대응 체계인 ‘중동발 부울경 산업 위기 극복 지원 TFT’를 7일 신설했다고 밝혔다.

이번 TFT는 실행력을 높이기 위해 금융지주가 전략 수립과 전방위 대응 방안 마련을 총괄하고, 현장 지원은 기업과의 접점이 많은 BNK부산은행과 BNK경남은행 등 자회사가 주도하는 이원화 체계로 운영된다.

이에 따라 BNK부산은행과 BNK경남은행은 기존 지원 프로그램을 대폭 강화해 ▷원자재 수급 피해 기업 대상 특별대출 ▷금리 감면 및 만기 연장 ▷상환 유예 등을 즉각 시행한다. 아울러 유가 상승으로 어려움을 겪는 소상공인과 취약계층을 위해 서민금융 상품 한도를 확대하는 등 지역경제 전반의 안전망을 강화할 방침이다.

특히 기존의 수요 대응 중심 지원 방식에서 벗어나, 외부 전문가와 내부 경영연구원, 기술평가 조직 등이 협업해 산업별 위기 징후를 선제적으로 분석하고 기업별 맞춤형 지원책을 제시하는 ‘선제 대응형 지원 시스템’을 구축할 계획이다.

이날 BNK부산은행장은 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 어려움을 겪고 있는 해운사를 직접 방문해 현장의 애로사항을 청취하고, 기존 대출금 분할상환 유예와 긴급 유동성 지원을 포함한 실질적인 금융지원 방안을 논의했다.

또 BNK경남은행장은 경남·울산 지역의 핵심 산업인 조선업 현황 점검을 위해 창원 진해 소재 조선소를 방문하고, 환율 및 원자재 가격 상승 영향과 함께 선수금환급보증(RG) 발급 확대 등 지원 방안을 협의했다.

BNK금융그룹 관계자는 “부산은행과 경남은행을 중심으로 한 현장 중심 금융지원은 위기 상황이 정상화될 때까지 지속적으로 추진할 것”이라며 “향후 사태 추이를 면밀히 점검해 지원 규모 또한 탄력적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.