BNK부산은행갤러리에서 내달 4일까지 개인전 각각 열어

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 7일 신창동에 위치한 ‘BNK부산은행갤러리’에서 예술의 새로운 지평을 여는 전시를 개최한다.

먼저 오는 13일까지 전미선 개인전 ‘그리운 곳에 대한 이야기’가 진행된다. 작가가 유년기를 보낸 고향 마을인 금당실을 주요 배경으로 한 이번 전시는 오래된 옛집과 정미소 등 소박한 일상의 장면들을 통해 작가의 어린 시절 기억과 정서가 축적된 작품들을 선보인다.

이어 14일부터 20일까지 열리는 김정숙 개인전은 계절의 변화 속에서 드러나는 자연의 색채와 에너지를 화폭에 담는다. 봄에서 여름으로 이어지는 초록의 생동감과 가을의 다채로운 붉은 색감은 작품의 주요한 영감의 원천이 되고 작가가 자연을 바라보며 몰입하는 과정에서 자연의 생명력과 감각적인 색채의 리듬이 화면 위에 표현된다.

21일부터 27일까지는 김은주 개인전 ‘치유의 이중성’이 개최된다. 작가는 치유라는 이름 아래 존재하는 인간의 복합적인 감정을 탐구하며, 치유가 단순한 회복을 넘어 고통과 희망이 공존하는 인간의 이중적인 삶의 과정임을 이야기한다.

끝으로 28부터 다음달 4일까지 정수진 개인전 ‘계절이 지나간 자리’에서 작가는 일상의 장면 속에 남아있는 계절의 온기와 흔적을 포착하며, 풍경을 기억과 감정의 축적된 이미지로 표현한다. 이번 전시는 사계절의 흐름 속에서 포착된 풍경을 통해 계절이 단순히 사라지는 것이 아닌 기억으로 남는 과정을 보여주며, 시간의 흐름 속에서도 지속되는 풍경의 감각을 느끼게 한다.