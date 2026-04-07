[헤럴드경제=도현정 기자] 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 수급에 차질을 빚으면서, 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코가 전 세계 고객들에게 부과하는 프리미엄을 사상 최고로 인상했다.

파이낸셜타임스(FT)는 6일(현지시간) 아람코가 오는 5월 아시아 고객들에게 제공하는 자사의 주력 원유인 아랍 라이트(아랍 경질유)에 지역 벤치마크인 오만-두바이 가격보다 배럴당 19.50달러의 프리미엄을 부과할 예정이라고 보도했다.

아랍 라이트(아랍 경질유)에 붙는 프리미엄은 지난 26년 동안 배럴당 10달러를 넘은 적이 없었다. 이달치에 붙은 프리미엄은 배럴당 2.5달러였다. 한 달 새 10배 가까이 프리미엄이 상승한 것이다.

아람코는 자사의 모든 유종과 전 지역 고객들에 대한 프리미엄을 사상 최고치로 인상했다. 유럽 고객들에 대한 5월 인도분 프리미엄은 브렌트유 가격보다 배럴당 24~30달러 비싸다.

아람코는 호르무즈 해협이 봉쇄되자 내륙 송유관을 통해 아랍 경질유와 초경질유 수출 물량을 늘리고 있다. 사우디가 보유한 내륙 송유관은 홍해 연안의 얀부항으로 이어져, 호르무즈 해협을 우회해 원유를 받아올 수 있는 선택지가 되고 있다.

얀부항이 사상 최대 규모의 물량을 처리하고 있지만 호르무즈 해협 봉쇄의 여파가 크다 보니, 지난 3월 사우디의 전체 원유 수출 물량은 평소의 절반 정도에 그치고 있다. 여기에 최근 참전을 선언한 친(親) 이란 세력인 예멘의 후티 반군이 홍해 봉쇄도 검토한다는 소식이 들려, 에너지 수급에 대한 불안은 더 커지고 있다.