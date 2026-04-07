서울 5대궁·종묘서 5월 3일까지 참여 중심 24개 프로그램 운영

[헤럴드경제=김현경 기자] 봄날의 궁궐을 직접 보고 느낄 수 있는 ‘궁중문화축전’이 오는 25일 막을 올린다.

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산청 산하 국가유산진흥원은 오는 25일부터 5월 3일까지 9일간 서울 5대궁(경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁, 경희궁)과 종묘에서 ‘2026 봄 궁중문화축전’을 개최한다.

올해로 12회를 맞이하는 궁중문화축전은 고궁을 활용해 전통문화 콘텐츠를 선보이는 우리나라 최대의 국가유산 축제로, 지난해에는 역대 최다 인원인 137만여 명이 방문했다.

2026년 봄 궁중문화축전의 주제는 ‘궁, 예술을 깨우다’이다. ▷관람객이 공연 속 주인공으로 참여하는 체험 ▷궁궐별 역사적 개성을 살린 예술 특화 프로그램 운영 ▷외국인 참여 프로그램 확대와 다국어 서비스 강화 ▷어린이, 어르신, 사회적 배려 대상자, 지역 소상공인 등 누구나 함께하는 포용적 프로그램 강화 등 네 가지 방향 아래 다양한 프로그램을 선보인다.

먼저 경복궁에서 오는 24일 개막제가 열린다. 양정웅 감독이 연출을 맡아 ‘궁, 예술을 깨우다 - Hyper Palace’라는 주제로 K-콘텐츠의 감각과 궁중 미학을 결합한 공연을 진행한다.

국립무용단의 ‘몽유도원무’를 시작으로 래퍼 우원재와 국가유산진흥원 예술단의 ‘강강술래’, 국악 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)과 결합한 한복 패션쇼 등 다채로운 무대를 선보인다.

이어 조선시대의 궁을 재현하는 ‘경복궁, 시간여행’, 조선 궁궐의 예술인들을 만날 수 있는 ‘궁중 일상재현’, 무형유산 전승자들과 궁중 문화를 더 깊이 체험하는 ‘궁중새내기’, 어린이들이 조선시대 직업을 체험할 수 있는 ‘어린이 궁중문화축전’ 등이 펼쳐진다.

사회적 배려 대상자를 위한 ‘장악원 악사와 떠나는 경회루 나들이’에서는 전통 관악기 체험을 즐기고 궁을 배경으로 가족사진을 찍을 수 있다. ‘K-Heritage 마켓’에서는 국가무형유산 전승자의 공예품, 조선왕실 진상품 특별전시와 기념품을 선보인다.

창덕궁에서는 이른 아침의 정취를 느끼는 답사 프로그램 ‘아침 궁을 깨우다’와 야간에 즐기는 ‘효명세자와 달의 춤’을 선보인다.

인정전에선 ‘고궁음악회 – 100인의 태평지악(太平之樂)’ 공연이 열린다. 이화여자대학교 학생과 교수 등 총 100인이 참여하는 국악 공연으로, 인정전에서 100명이 참여하는 대규모 공연이 펼쳐지는 것은 이번이 처음이다.

덕수궁에선 대한제국 황실의 음악과 음식 문화를 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다. 고종이 즐긴 양탕국(커피) 시음과 스포츠 등 취미 생활을 체험하고 특별 음악 공연으로 구성한 ‘황실취미회’, 외국인을 대상으로 대한제국 황실 연회상을 직접 맛보고 궁중음식에 대한 역사를 듣는 ‘황제의 식탁’이 진행된다.

MZ 소리꾼의 무대부터 국악 아카펠라, OST 메들리까지 다채로운 공연을 즐길 수 있는 ‘덕수궁 풍류’도 진행된다.

창경궁에서는 왕과 왕비의 생활을 체험해볼 수 있는 새로운 프로그램을 마련했다. 정조의 독서 공간이었던 영춘헌에서 ‘영춘헌, 봄의 서재’가 운영된다.

왕비의 생활공간이었던 통명전에서는 ‘왕비의 취향(4.30.~5.3.)’이 운영된다. 상궁의 안내로 왕비를 만나는 관객 참여형 연극을 시작으로 국가무형유산 공예품 전시를 감상하고, 전통 보자기를 활용한 포장 기법 체험을 할 수 있다.

경희궁에선 국가유산진흥원 예술단의 ‘궁중문화축전 길놀이’가 흥화문부터 숭정문까지 이어지며, 사자춤·진도북춤·판굿 등 전통 공연이 펼쳐진다.

종묘에서는 유네스코 인류무형유산으로 등재된 종묘제례악을 밤에 볼 수 있는 ‘종묘제례악 야간공연’이 진행된다.

사전 예약이 필요한 프로그램은 오는 8일부터 순차적으로 진행되며, 티켓링크를 통해 예매할 수 있다. 외국인 대상 프로그램은 크리에이트립에서 예매 가능하다.